SPEKTAKULARAN KIK BOKS U KOMPLEKSU KOVILOVO RESORT! Konovalov ponovo VLADAR PLANETE

Aleksandar Konovalov ponovo je bacio ceo svet pod noge! Najbolji srpski kik bokser, a zasigurno i jedan od najboljih boraca koje je ovaj sport ikada imao, večeras je u kompleksu Kovilovo Resort nadomak Beograda savladao sjajnog portugalskog borca Andrea Santoša nakon pet paklenih rundi jednoglasnom odlukom sudija.

Bio je to glavni meč večeri u okviru spektakla “Arena Friday Night Fights”, koji je direktno prenošen na specijalizovanom kanalu TV Arena Fight, a koji je imao i sedam fenomenalnih uvodnih borbi. Popularni “atomski mrav” je bogatoj kolekciji dodao još jedan pojas namenjen profesionalnom prvaku sveta WAKO PRO federacije, koji do večeras nije imao vlasnika. Bio je to ujedno i duel amaterskog svetskog šampiona, našeg Konovalova, i prvaka Evrope. Obojica su digli lestvicu gore i borili se u kategoriji do 66,8 kilograma.

- Biti svetski šampion nije mala stvar. Iako sam pojas uzimao nekoliko puta već, ovaj mi je za sada najdraži, a verujem da će sledeći biti još draži. Idemo dalje, jako - rekao je Konovalov odmah posle meča.Specijalni gost spektakla bio je predsednik svetske amaterske kik boks federacije WAKO, Irac Roj Bejker. Gost turnira bio je i proslavljeni kik bokser Ivan Strugar, koji je primio prelazni pehar za organizaciju “Arena Friday Night Fights 2”, koji je na programu 14. maja u sklopu turnira “Budva Splendid Grand Prix”. I ovaj spektakl, najavljuju organizator Srđan Bugarčić i direktor Arene Nebojša Žugić, trebalo bi da bude direktno prenošen na specijalizovanom kanalu TV Arena Fight.

Događaj je organizovan uz apsolutno poštovanje svih epidemioloških mera. Prisustvo publike, nažalost, nije bilo dozvoljeno.