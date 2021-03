PLAKAO SAM KAO DETE KOD VAJDE U SVLAČIONICI: Novak Đoković priznao koji mu je poraz u karijeri najteze pao

Najbolji teniser sveta Novak Đoković u razgovoru sa Šarvinom Džafarijom otkrio je koji mu je poraz u karijeri najteže pao, kao i da je posle toga uplakanog u svlačionici tešio njegov trener Marjan Vajda.

Meč zbog kojeg je Nole lio suze bio je četvrtfinalni okršaj 2010. na Rolan Garosu kada je srpski teniser izgubio od Austrijanca Jirgena Melcera.

"Imao sam mnogo izazova tokom svoje karijere. Jedan od njih je bio 2010. godine u četvrtfinalu koje sam izgubio na jednom od najvećih turnira, na Rolan Garosu. Imao sam osećaj kao da mi se svet i snovi raspadaju i da nisam dovoljno dobar da postignem to što želim. Tada sam plakao kao dete u sobi svog trenera Marjana Vajde i fizioterapeuta Miljana Amanovića. Osećao sam se jako loše u tom periodu, bilo je kao da sam udario u zid i kao da ne mogu da krenem dalje", priznao je Novak u podkastu "Wake the Fake up with Chervin Jafarieh".

Svetski broj jedan, koji je šest godina kasnije trijumfovao u Parizu, kaže da ne zna kako bi sve to podneo da tu nisu bili članovi njegovog tima.

"Pustili su me da se isplačem, da izbacim emocije i sve što sam osećao u tom trenutku. Veoma sam im zahvalan na tome, jer je to bio preloman trenutak. Pravilo je da je trener taj koji bi trebalo da te podigne i da ti pokaže kako da budeš jak, ali za mene je najbolji trener onaj koji je tu za vas kao čovek, prijatelj i rame za plakanje. Onaj koji vas razume i podržava i onda kada želite da izbacite sve iz sebe, da se isplačete. Veoma sam zahvalan jer sam u tom momentu osećao da nisam sam", dodao je Đoković.