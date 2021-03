SRBIN TRI GODINE NIJE VIDEO RODITELJE: Razbio Amerikanca, pa se SLOMIO na konferenciji! PROLAZI KROZ PAKAO

Srpski MMA borac Uroš Medić na spektakularan način debitovao je u UFC-u.

Medić je na UFC 259 "iventu" u Las Vegasu na impresivan način tehničkim nokautom savladao Amerikanca Alona Kruza.

Agresivni Srbin naneo je 48 udaraca Kruzu, a nije dozvolio nijedan!

Iako su svi očekivali da će nakon najvećeg uspeha u karijeri sijati od sreće, Uroš je na konferenciji pričao o stvarima koje ga tište.

Naime, 27-godišnji Srbin ima problem sa vizom u Americi i zbog toga ne može da putuje.

"Ne mogu da putujem, pošto imigraciono radi loš posao. Oni misle da ja nisam dovoljno specijalan, očigledno. Odbili su mi zahtev za vizu i žalio sam se. Ova zemlja (SAD) je sjajna jer ti pruža mogućnost da postaneš i ti sjajan. U ovoj zemlji uvek dobiješ priliku. Radiš, napreduješ i postaneš ono što hoćeš. Baš zbog toga se nadam da ćemo sve rešiti oko vize i da ću biti na toj listi ljudi od nacionalnog interesa", otkrio je Medić.

Više od tri godine nije video svoje najbliže i to ga razara.

"Voleo bih da odem i u Srbiju da vidim porodicu. To mi je prvo na pameti. To me najviše muči kod problema sa imigracionim. Živeo sam sa roditeljima, nikada nisam bio duže od 15 dana van kuće. Sada ih nisam video od novembra 2017. godine. Nije lako", otkrio je Medić.