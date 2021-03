OVO SE NIJE DOGODILO VIŠE OD 15 GODINA - Rafa PADA, samo Đokoviću ne mogu apsolutno ništa!

Novak Đoković će ispisati istoriju belog sporta, zvanično će postati rekorder po broju nedelja provedenih na prvom mestu (311).

Nole će tako srušti rekord Rodžera Federera koji je na vrhu proveo 310 nedelja.

Međutim, to nije jedina velika vest.

With the release of next week's @ATPTour draws, @DaniilMedwed is confirmed to become World No. 2 in @FedEx ATP Rankings on 15 March.



Medvedev will be the 1st player in the Top 2 since 25 July 2005 other than the Big 4 of @DjokerNole, @RafaelNadal, @RogerFederer and @Andy_Murray.