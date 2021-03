Srpski teniser Novak Đoković ispisao je danas novu stranicu teniske istorije pošto je započeo 311. nedelju na prvom mestu ATP liste čime je oborio rekord Švajcarca Rodžera Federera po broju sedmica provedenih u vrhu svetskog tenisa.

Tim povodom ATP je na svom zvaničnom sajtu objavio tekst posvećen srpskom teniseru u kom se prisetio kako je legendarna Jelena Genčić davne 1992. godine na Kopaoniku prepoznala talenat kod petogodišnjeg dečaka.

"Imate zlatno dete! Do 17. godine biće u Top 5 na svetu", rekla je odmah Jelena Genčić roditeljima Novaka Đokovića.

The record is broken!@DjokerNole now holds the record for most weeks at No. 1 in the @fedex ATP Rankings 👏 #Novak311 pic.twitter.com/stV5Hnghdm