VAJDINA ĆERKA JE BILA PROTIV TOGA DA TRENIRA ĐOKOVIĆA! Pogledala ga je i rekla: Bekhend mu je NIKAKAV

Marjan Vajda, trener Novaka Đokovića, ispričao je anegdotu o prvom susretu sa najboljim teniserom sveta.

Njihova saradnja počela je 2006. godine, i uz prekid od pola godine 2017. traje do danas.

Vajda je u jednom teniskom podkastu opisao prvi trening Đokovića koji je gledao, sa posebnim osvrtom na ulogu svoje ćerke Natalije.

- Imam zanimljivu priču kako sam upoznao Novaka 2006. godine. Pozvali su mog prijatelja Brana Stankovića da trenira Novaka. On nije hteo da trenira, ali im je rekao da ima dobrog prijatelja i da će ga pitati. Pozvao me je kasnije tog dana. Ja sam ga pitao, ko je taj Novak? Ja sam u to vreme trenirao žensku reprezentaciju Slovačke u nacionalnom teniskom centru. Posle tri dana me pozvao Novak i sa ćerkom sam otišao u Pariz. Otputovali smo u Pariz, gde smo upoznali celu porodicu, roditelje i braću. Novak je trenirao je sa Olivijem Rohusom. Poveo sam svoju ćerku i gledali smo ga. Pitao sam je, "slušaj Natalija, šta misliš o ovom momku"? Ona ga je pogledala, on je imao neku razmenu udaraca, a onda je rekla "Ne znam, nema nikakav bekhend". Već tada ga je osuđivala i već mi je dala zadatak i poručila da imam težak posao i da moram da unapredim njegovu igru na neki način, ali već tada sam video da je neverovatan takmičar. Jednom kada izađe na teren, skoro da ne gubi poene - uz osmeh je ispričao Vajda.