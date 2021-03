Novak rastužio navijače: Đoković zbog porodice odustao od turnira u Majamiju!

Novak Đoković je saopštio da neće učestvovati na turniru u Majamiju.

Srpski teniser je objasio kako želi više vremena da provodi sa porodicom, tako da je zato odlučio da ne igra u Majamiju.

“Ove godine se nažalost neću takmičiti na turniru u Majamiju. Vremena uz porodicu nikad nije dovoljno, pa sam zato odlučio da ovaj period budem sa njima jer mi predstoji puno turnira i putovanja sa značajnim restrikcijama. Radujem se ponovnom dolasku u Majami sledeće godine”; napisao je Novak Đoković na svom Tviter naolgu.

Dear fans, I’m very sorry to announce that this year I won’t travel to Miami to compete. I decided to use this precious time at home to stay with my family. With all restrictions, I need to find balance in my time on tour and at home. I look forward to coming back next year!