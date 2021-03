TRAGEDIJA! Poginula poznata sportistkinja, imala je svega 40 godina! Nije joj bilo spasa nakon što je ostala ZATRPANA!

Nesreću je doživela u Švajcarskoj, spuštajući se niz padine Alpa, u blizini Andermata. Žuli je zatrpala lavina, a u tragediji je poginuo i gorski spasilac Bruno Peteli.

Tim spasilaca je pokušao da spasi Pomagalski, ali u tome nažalost nije uspeo.

It is with enormous sadness we report the two-time Olympian from Méribel Julie Pomagalski died in an avalanche in Switzerland yesterday. RIP Julie. pic.twitter.com/cpNw01x0k1