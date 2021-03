TENISKI SKANDAL! NAPALI NOVAKOVOG SARADNIKA I RASPLAKALI GA: On pobesneo na terenu, PSOVAO sve redom i razbijao rekete!

Pospišil, inače dobar prijatelj Novaka Đokovića koji je podržao njegov PTPA sindikat, izgubio je živce na meču protiv Mekenzija Mekdonalda i zbog toga je bacao reket, prozivao sudiju i ATP, ali i namerno gubio poene.

Počelo je sredinom seta kada je Pospišil ispucao loptu i izgubio gem, a onda dobio opomenu posle čega je "podivljao" na sudiju koji nije imao kud nego da nastavi da ga kažnjava.

"Juče je sat i po vremena na mene vikao predsednik ATP na sastanku igrača, zbog toga što hoćemo da ujedinimo igrače. Je**ni se**nja...", galamio je Pospišil tako da su svi mogli da čuju kada se otvorio sudiji Gabasu.

Pospisil to Gabas: For an hour & a half yesterday the chair of the ATP f****** screaming at me in a player meeting for trying to unite the players, for an hour & a half, the leader of the ATP. F****** a******... pic.twitter.com/b6YnZnVEE7