Velika tragedija potresla je bokserski svet! Mladi bokser Žoel Cahuaski (25) posle prvog udarca od strane protivnika se srušio u ringu, a potom preminuo.

List "El Notre" tvrdi da tokom borbi na turniru nije bilo lekara, ali i da je Cahuaski odmah prevezen u bolnicu.

Kako pišu tamošnji mediji Cahuaski je imao izliv krvi u mozak uzrokovan stravičnim udarcem i nije mu bilo spasa.

R.I.P. Joel Cahuasqui 🙏



He passed away yesterday, allegedly due to a brain stem hemorrhage in an amateur kickboxing fight from a head kick. Looked like it hit the back of his head. Prayers to him and his family. pic.twitter.com/eFunEiEpqF