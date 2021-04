OVO NIKAKO NIJE OČEKIVAO! Noletov veliki prijatelj stiže u Beograd, u međuvremenu iz njegovog tabora napali Đokovića!

Teško da može da prođe dan, a da neko iz sveta tenisa ne uputi otrovne strelice ka Novaku Đokoviću.

Prvi teniser sveta očigledno mnogima smeta, ali poslednji udar je verovatno nešto što nije mogao da očekuje.

A on dolazi iz tabora njegovog velikog prijatelja i tenisera koji je bio i koji će uskoro ponovo boraviti u Beogradu, Dominika Tima.

Odluka Đokovića da prošlog leta formira novi sindikat tenisera (PTPA) zbog neslaganja sa čelnicima ATP nije naišla na odobravanje većine. Đokovićev stav da slabije rangirani teniseri treba da dobiju više para kao pomoć zbog pandemije korona virusa iz nekog razloga mnogima je zasmetala, a to misli i Hervig Straka, menadžer Dominika Tima. Straka nije poimence pomenuo Đokovića, ali jeste njegovog prvog saradnika, kanadskog tenisera Vaseka Pospišila.

"Ako ne smanjite nagradni fond u vreme korone, neće biti više turnira. To vam je kao u svakoj drugoj kompaniji, ili smanjite troškove na plate i otpustite par radnika ili će kompanija da bankrotira. Sve drugo bi bilo ekonomsko samoubistvo. Većina igrača u osnovi ovo razume, ima ih nekoliko koji moraju da se ubace u ulogu mučenika. Vasek Pospišil je samo jedan od tih kritičara. Postoji interes pojedinih igrača u smislu destabilizacije asocijacije ATP. To je zbog ličnih interesa i animoziteta. Šteta je, jer je ATP organizacija u kojoj igrači imaju 50 odsto prava da donose odluke, to nećete naći nigde", rekao je Straka, očigledno aludirajući na Đokovića i njegovu organizaciju PTPA.

Zanimljivo je da Straka ne oseća nimalo stida jer je dugo bio u sukobu interesa. Straka je u isto vreme bio član Upravnog odbora direktora ATP, istovremeno i direktor turnira u Beču. Međutim, na to su svi u ATP "žmurili".