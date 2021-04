ĐOKOVIĆ O VAJDI I MONTE KARLU: Teško mi je da pomislim da bi Marijan mogao da trenira bilo koga drugog! Ovde mi je kao kod kuće

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pričao je o raznim temama na konferenciji za medije pred start Mastersa u Monte Karlu

Novak je slobodan u prvom kolu i u drugom ga očekuje bolji iz meča Ramos – Janik Siner.

Đoković će na teren u utorak protiv pobednika duela između Španca i Italijana.

Posle Australijan opena Đoković je odmarao.

"Nisam se posebno pripremao za šljaku. Mislim da mi nije potrebna posebna priprema za šljaku, niti za povratak na teren posle pauze. Ne treba mi priprema da bih se osećao dobro na terenu. U Monte Karlu se osećam kod kuće i trenirao sam ovde. Osećam se dobro fizički, ali mentalno možda i nisam baš skroz spreman jer se nisam dugo takmičio na turnirima. Žao mi je što neće biti navijača i nadam se da će se uskoro vratiti na tribine", započeo je Novak.

Trenutno se najviše priča o saradnji Tonija Nadala i Feliksa Ože-Aljasima.

"Teško mi je da pomislim da bi Marijan Vajda mogao da trenira bilo koga drugog dok god ja igram i dok traje moja karijera. Rafa i Toni ne sarađuju već nekoliko godina i jasno je da je Toni želeo novi izazov. Znam da je Feliks nekoliko godina bio na Rafinoj akademiji i da je često pričao sa Tonijem. Ože-Aljasim je sjajan momak koji konstantno napreduje u tenisu i vredno radi. Verujem da će mu Toni doneti mnogo toga dobrog", rekao je Đoković.

Prvi protivnik će mu najverovatnije biti Janik Siner.

"Nisam mnogo trenirao sa njim u poslednjih godinu i po dana, ali pre toga smo često trenirali zajedno. On je sjajan i fin momak koji konstantno napreduje i vredno trenira. Okružen je pravim ljudima. Ambiciozan je i to je dobra stvar ako želiš da postaneš šampion. Finale Mastersa u Majamiju mu je kruna karijere, a on je igrač koji konstantno pobeđuje i ima dobre rezultate. Uvek hoće više od onoga što je postigao i to je najbolje kod njega".

Da li je odlaganje Rolan Garosa prava odluka?

"Pravila se konstantno menjaju. ATP ima protokol koji moramo da pratimo na svakom turniru, nezavisno od lokalnih vlasti i njihovih mera. Mi smo sigurni po tim propisima i ovo sada ne bih nazvao "mehurom", pošto to nije. Pokušavaju samo da nas izoluju, da nemamo često kontakt kako se ne bismo zarazili. Dobro je za nas što nam je prebivalište u Monaku, pošto možemo da budemo kod kuće. Takođe, možemo da treniramo sat vremena dnevno. Videćemo šta će biti u nastavku sezone", zaključuje svetski broj jedan.