ĐOKOVIĆ PONOVO 'GAZI' SVE PRED SOBOM: Novak se plasirao u treće kolo Monte Karla! Italijanu održao čas tenisa!

Novak Đoković posle sedam nedelja pauze izlazi na teren na Mastersu u Monte Karlu. Prvi teniser sveta igra meč drugog kola u Kneževini, a protivnik mu je mladi italijanski teniser Janik Siner.

Biće to njihov prvi okršaj i Novak je svakako veliki favorit protiv 22. tenisera sveta. Đoković je u prvoj rundi bio slobodan, dok je Siner savladao Španca Alberta Ramosa sa 6:3, 6:4.

Djokovic v Sinner... 👀



This is one you won't want to miss in the second round of the @ROLEXMCMASTERS 🔥 pic.twitter.com/C5VeGRfc6a — ATP Tour (@atptour) 13. април 2021.

Sineru mnogi stručnjaci predviđaju blistavu karijeru i kažu da u mnogo čemu u igri podseća na Đokovića. Momak iz Južnog Tirola je od početka godine ostvario 15 pobeda uz pet poraza. A nema sumnje da će mu meč protiv najboljeg tenisera sveta biti najveće iskušenje do sada.

TOK MEČA:

14:17 - Kraj meča, Novak je u 3. kolu! Sve je završeno, posle 96 minuta Novak Đoković je pobedio 6:4, 6:2.U trećem kolu igra sa boljim iz meča Hurkač - Evans.

14:11 - 6:4, 5:2 - Siner ispustio brejk loptu! Dve duple greške Novaka na servisu iskomplikovale su mu posao u ovom delu igre.Tako je Siner došao do prilike za brejk, srećom ritern je bio predugačak, 40:40.Nove dve greške Italijana i Novak vodi 5:2 u drugom setu.

14:06 - 6:4, 4:2 - Siner uzeo gem! Janik je uradio što je do njega u ovom momentu, dobiio je gem i smanjio na 4:2.Novak ima kontrolu meča jer ima i prednost brejka u drugom setu.

14:03 - 6:4, 4:1 - Potvrda brejka! Slomio je Novak otpor Sinera u ovom gemu. Žilavi Italijan je došao sa 40:15 do izjednačenja, ali nije mogao dalje, Novak vodi 4:1.

13:56 - 6:4, 3:1 - Brejk Đoković! To smo čekali! Brejk i u drugom setu, posebno je bio lep taj završni poen koji je Novak dobio posle duge razmene.

13:50 - 6:4, 2:1 - Sve po planu! Još jedan siguran gem za Đokovića, drži Sinera na distanci, tera ga na greške, vodi sa 2:1.

13:46 - 6:4, 1:1 - Siner izjednačio! Janik Siner je izjednalio u drugom setu. Izgubio je kao i Novak u prethodnom gemu svega jedan poen.

13:43 - 6:4, 1:0 - Dobar start drugog seta! Siguran početak Đokovića i u drugom setu.Izgubio je samo jedan poen, da bi u završnom poenu rutinski odigrao volej i poveo sa 1:0.

13:37 - 6:4 - Set Đoković! Broj jedan pravi novi brejk! Prvu set loptu nije iskoristio, ali jeste drugu posle odlične razmene u posle 54 minuta igre, 6:4.

13:35 - Set za Krajinovića! Sjajan set Filipa Krajinovića protiv Londera, 6:0 posle samo 24 minuta igre.

13:30 - 5:4 - Brejk Siner! Stao je Novak, dozvolio je protivniku da se vrati u set.Na 30:40 skratio je loptu, ali nedovoljno dobro, Siner je to stigao i kaznio ga, ima brejk. 5:4.

13:26 - 5:3 - Dug gem, dobio ga je Siner! Dug gem, igrao se na prednost i trajao je skoro devet minuta, a dobio ga je Italijan, 5:3.

13:23 - Strašna defanziva Novaka Đokovića!

13:16 - 5:2 - Potvrda brejka! Mnogo čistije igra sada Novak, agresivniji je, bolje servira.Servis vinerom je došao do 40:30, onda Siner nestrpljiv udarac iz forhenda, još jedna loptica u autu i Novak je potvrdio brejk, vodi 5:2.U međuvremenu, Krajinović pravi odmah brejk i vodi sa 2:0.

13:12 - 4:2 - Brejk Đoković! Novi odličan gem za Đokovića.Stigao je lagano do 0:30, potom je Siner izjednačio, a onda savršen lob za novu brejk loptu. Siner je uzvratio forhend vinerom za izjednačenje.Potom sjajan ritern broja jedan, naterao je Italijana na grešku, da bi potom Janik pogrešio u razmeni i imamo novi brejk, 4:2!

13:10 - Specijalne patike! Novak igra u patikama na kojima je broj 311.Reč je o seriji koja je izašla kada je postavio rekord po broju nedelja na vrhu ATP liste. Sada je već na 316.

13:05 - 3:2 - Nole pojačao ritam! Pojačao je Novak ritam igre, to je već sad vidljivo. Uspeo je Italijan da dođe do 0:30, potom je dva puta pogrešio, iako udara po loptici iz sve snage.Još jednom je forhend Sinera završio u mreži, da bi kombinacijom 1-2 Novak stigao do novog poena i vodi sa 3:2.

13:02 - 2:2 - Ribrejk Đoković! Neverovatan je Novak! Kako je na 15:40 uspeo da izvuče poen, to je za priču. Lob pošto je bio na kolenima, potom je vratio smeč Sinera i vratio brejk. Imamo veliku borbu, 2:2.

12:57 - 1:2 - Brejk Siner! Italijan je ofanzivniji, češće se odlučuje na riskantnije udarce, ide na vinere. Tako je došao do 30:30, izuzetno jakim forhendom.Stigao je bekhend dijagonalom do brejk lopte, ali je Novak dobro odservirao i stigao do izjednačenja, 40:40.Ponovo je u razmeni Italijan naterao Novaka na grešku, stigao do druge brejk lopte, da bi Novak pogrešio na voleju, Italijan pravi brejk, 1:2.

12:52 - 1:1 - Dug gem, Italijan izjednačio! Dosta se greši na početku, nisu dovoljno zagrejani. Siner je imao 40:15, potom je Novak stigao uz dve greške Italijana do izjednačenja.Siner je stigao do prednosti servis vinerom, potom je Novak dobio nadmudrivanje na mreži posle skraćene lopte.Nova serija grešaka, treće izjednačenje, pa onda konačno dva poena u nizu za Italijana koji je izjednačio na 1:1.

12:45 - 1:0 - Dobar početak broja jedan! Odličan početak Novaka Đokovića. Osvojio je Italijan poen greškom Novaka iz forhenda za 15:15, ali je broj jedan dobio tri poena u nizu, poslednji forhend volejem na mreži, 1:0.

12:41 - Meč je počeo

12:36 - Igrači su na terenu, Novak izabrao servis! Siner i Đoković su na terenu, Novak je dobio podbacivanje i izabrao je da servira.