(UŽIVO) ĐOKOVIĆ – EVANS: Novak se 'probudio' nakon što je izgubio set! Konačno poveo!

Biće ovo prvi međusobni susret Đokovića i Evansa, koji je na ovom turniru već izbacio jednog Srbina – Dušana Lajovića u prvom kolu.

Pobednik između njih dvojice u četvrtfinalu se sastaje sa boljim iz duela David Gofan (Belgija) – Aleksander Zverev (Nemačka).

TOK MEČA: UŽIVO!

14:26 - Brejk Đokovića! Srbin se polako vraća u prepozatljiv mod.Znatno je sigurniji, ne trudi se da bude agresivan, već racionalan i to je dalo rezultat na servisu Evansa.Novak vodi 2:0.

Dan the Man 💪



Evans takes the first set 6-4 over World No. 1 Djokovic at the #RolexMCMasters



Stream set 2 live: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/OYfvNePW7b