UHVAĆEN NA DELU! Prvi put snimljeno šta Đoković radi pre početka svojih mečeva dok niko ne gleda!

Najbolji teniser sveta je „uhvaćen” kako radi određen sistem vežbi za oči, a potom kako se fokusira na nešto.

Što se vežbi tiče, one su deo jednog ruskog sistema za poboljšanje vida, a uključuju aktivan rad očnog nerva, bilo pokretanjem oka, polako, u raznim smerovima, po različitim "maršrutama", bilo promenama "zumiranja", fokusirajući se čas na blizu tačku, čas na nešto udaljeno. Ove vežbe sadrže i rad sa zatvorenim očima, a pritom ne traju duže od nekoliko minuta.

Novak, inače, često govori kako pred meč vizualizuje razne situacije u kojima može da se nađe, a koje mu u neprijatnim situacijama dok je na terenu, pomažu. Izgleda da je i tome pribegao pred izlazak na teren (duel Đoković - Evans možete da pratite uz Blicsportov blog uživo), što je sada prvi put i snimljeno.

This is how Novak Djokovic gets mentally ready before a match. Impressive!



(🎥 @BenoitMaylin) pic.twitter.com/Dc1AO5tG6z