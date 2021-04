SAMO POGLED VREDI MILION DOLARA! Pogledajte novu, luksuznu oazu porodice Đoković: Bazen, teniski teren, 9 spavaćih soba - DA VAM STANE PAMET! (FOTO)

Svetski reket No 1 - Novak Đoković i njegova supruga Jelena, od skora su vlasnici luksuzne vile u Marbelji, koja je procenjena na vrednost od 10 miliona evra.

Luksuzna nekretnina je više nego konforna, poseduje privatni bazen, spa centar, bioskopsku salu, teniske terena (što je i sasvim očekivano), iam 9 spavaćih soba, salu za bilijar i stoni tenis, kao i teretanu. Posebno treba istaći nepregledno veliko dvorište i savršen pogled na more i planine. Tako da uopšte ne čudi što je porodica odlučila da se skrasi na jednom ovakvom mestu.

Naravno, kupovina luksuzne nekretnije nije promakla ni svetskim medijima, koji su različito komentarisali odabrir novog doma prvog reketa sveta.

Jedan od najružnijih kometara, koji je došao sa španskih portala, bio je da nova kuća srpskog teniskog asa neodoljivo podseća na kuću narko bosa - Pabla Eskobara, a i da sam Nole i Pablo imaju dosta sličnosti i "da vole iste stvari".

No, na opanjkavanje Noleta smo uveliko već svi navikli, jer za dobrim konjem prašina se diže.

Mi porodici Đoković želimo da uživa u svom novom domu, jer ako je neko zaslužio- to je Nole!

Zavirite u Noletov, Jelenin, Stefanov i Tarin novi dom:

This is the stunning €10 million house that Novak Djokovic has bought in Marbella (Via Ok Diario) pic.twitter.com/ZmJifVaUXP