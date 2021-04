IZ TABORA CRVENO-BELIH U ŽESTOKU BITKU! Nikolić nanišao WBC silver titulu (VIDEO)

Vaga je rekla svoje, akteri glavnog meča za upražnjenu WBC internacional silver titulu u supersrednjoj kategoriji (do 76,204 kg) srpska čelična pesnica Marko Nikolić i Rus Sergej Gorohov spremni su za žestoku bitku. Merenje ratnika plemenite veštine koji će se u petak 23. aprila 2021. boriti za šampionski pojas u hotelu Kraun plaza u Beogradu održano je u prostorijama sportskog društva “Crvena Zvezda”. Vatrogasac, nepobedivi srpski bokser u ovoj kategoriji Nikolić nalazi se pred najvećim izazovom u dosadašnoj karijeri, kao i njegov protivnik iz Kalinjingrada - Gorohov.

- U istoj smo poziciji, obojica gladni ove pobede bez obzira na sve prethodne, ova bitka ima posebnu težinu i draž. Motivisan sam kao nikada, spremao sam se za ovaj meč vaskršnjim postom, a u ranim jutarnjim časovima pred borbu otići ću na pričest i nakon toga se povući u sobu sve do izlaska u ring, čuvajući energiju i mir u glavi - objašnjava Marko, momak koji se pronašao u svom zanimanju, ali i čovek koji je odabrao sport u kome se dokazuje.

Spasilac i majstor plemenite veštine Nikolić iza sebe ima 27 pobeda (12 nokautom). Do sada je bio vlasnik WBC pojasa Mediterana u poluteškoj kategoriji (79,374 kg), a za 28. trijumf na profi sceni boriće se u lakšoj kategoriji, što je još jedan dokaz da pomeranje granica nikada nije nemoguće.

- Važno je da nešto želiš, a kada želiš učinićeš sve da to i realizuješ. Na kraju uspeh je dokaz da si žestoko radio na misiji i cilju koji si zacrtao, uspeh kome si težio je nagrada za sav znoj, bol, rad, za svu žrtvu koja je neophodna da bi stigao do lestvice koju si obeležio kao tvoj krajnji domet u tom trenutku. Prošao sam tri meseca rekao bih tornado priprema kakvih nikada do sada nisam imao, ali iz kojih sam izašao kao potpuno novi čovek, novi borac, nikad spremniji i spokojniji i spreman za ono što sledi - ističe Marko.

Kod srpskog bokserkog asa Nikolića uvek je bilo mnogo simbolike, koja ni ovaj put nije izostala. Nedelja pred meč sa Gorohovim popločana je i važim datumima u Markovom životu, sve sa rasponom od tri dana: najpre rođendan 18. aprila, zatim 21. aprila decenija otkako je postao deo vatrogasne ekipe u Beogradu. Trijumf 23. aprila u Kraun plazi u direktnom TV prenosu na TV Arena fight (od 19 časova) zaokružio bi Markovih „tri u tri“.

- Neka bude Sveto Trojstvo u koje verujem i u skladu sa kojim živim. Idemo! - zaključio je srpski šampion.

Profi boks veče u hotelu Kraun plaza u Beogradu biće održano bez prisustva publike uz sve mere predostrožnosti donete od strane nadležnih organa usled pandemije virusa korona.