NOLE POBESNEO: Đoković ušao u ŽESTOKU RASPRAVU sa sudijom (VIDEO)

Nole je bio na pragu prolaska u treće kolo Mastersa u Rimu, ali je u situaciji kada je servirao za meč protiv Tejlora Frica pretrpeo brejk, što ga je izbacilo iz takta, pa je pobesneo i vikao na sudiju.

- Koliko još treba da shvatiš da ne može da se igra tenis? - vikao je Novak, koji se nakon toga sklonio u prolaz kod izlaza sa terena uz reči da je više puta tražio da se meč prekine.

Sudija je odgovorio da Novak izmišlja:

Inače, mečevi na šljaci se mogu igrati i po kiši, sve dok teren nije suviše natopljen i linije se jasno vide.

Seems like @DjokerNole is not in a good mood with the chair umpire. @TennisChannel @atptour @TheTennisTalker pic.twitter.com/JC1wDR0KVI