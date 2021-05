ŠMEKERSKI POTEZ NOVAKA ĐOKOVIĆA: Prvi reket sveta uputio izvinjenje sudiji (VIDEO)

Američki teniser je bio rival Novaku i kada se naš igrač povredio na Australijan openu, pa je kasnije bio i prvi koji je javno posumnjao u povredu našeg asa.

I dok je meč imao zanimljivu predigru, ništa manje interesantno nije bilo ni na terenu.

Ova podloga „ne leži“ Fricu, pa nije pružio ozbiljniji otpor, ali je meč u jednom momentu i prekinut zbog kiše.

Ipak, pre nego što se to desilo Novak je više puta morao da razgovara sa sudijom i da ga pita još koliko će se igrati jer se kiša pojačava i šljaka je sve više potopljena.

U jednom momentu je najbolji teniser sveta izgubio živce i tri puta jasno vikao: Koliko još hoćeš da igramo?! Pitao sam te tri puta već.

Nakon toga je sudija odvratio: Nisi me pitao da siđem da proverim teren.

Đoković je odgovorio.

„Da, to je zato što si mi rekao da kažem kada je to slučaj i sada kažem i rekao sam ti kako se osećam.“

“How much do you wanna play ? I asked you three times, you are not checking anything”



Djokovic yells at the umpire after being broken in the second set when he was serving for the match at 5-4 against Fritz in the Rome Masters. It was drizzling when the Serb was serving. pic.twitter.com/tReUR254h9