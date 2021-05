STAJE KIŠA U RIMU! ČEKA SE NASTAVAK MEČA - Novak se taman vratio u ritam, ali ga je pljusak zaustavio

Kiša je prekinula meč, a ono što brine je prognoza, koja kaže da padavine u Rimu neće stati do kraja dana. Međutim, kiša je oko 17 sati stala, tereni se sređuju pa tako može da se očekuje i nastavak meča uskoro.

Looking around for sunshine in Rome 🌦@DjokerNole #IBI21 pic.twitter.com/ts8uK7RUzn