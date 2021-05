ZVANIČNO: Odložen meč Cicipasa i Novaka, nastavak sutra

Duel Đokovića i Cicipasa počeo je danas, ali je dva puta prekidan zbog kiše koja pada u glavnom gradu Italije i neće biti odigran večeras.

Posle tri i po sata prekida Đoković i Cicipas vratili su se na teren, nakon čega je Grk osvojio prvi set (6:4), a u drugom je poveo 2:1 uz brejk, kada je meč ponovo prekinut.

Nagradni fond Mastersa u Rimu je 2.082.960 evra.



All remaining matches for Friday have been cancelled due to rain 🌧️@InteBNLdItalia | #IBI21