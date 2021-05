TOTALNI PREOKRET! Novak vratio brejk u setu odluke!

Meč četvrtfinala mastersa u Rimu između Novaka Đokovića i Grka Stefanosa Cicipasa nastavljen je danas od 11 časova. Duel Đokovića i Cicipasa počeo je u petak. Međutim, zbog kiše je dva puta prekidan pa su organizatori bili prinuđeni da sve mečeve pomere za subotu.

12:52 - 4:6, 7:5, 4:3 - Gem za Novaka. Sada jedan potpuno drugačiji gem koji je dobio srpski teniser. Odličan servis gem, brz, bez velikog zamaranja, i Novak posle 1:3, vodi sa 4:3. Sad je vreme da pritisne protivnika do kraja.

12:49 - 4:6, 7:5, 3:3 - Brejk Đoković! Bravo za Novaka! Evo zašto je broj jedan, nema predaje!Prvu brejk loptu nije iskoristio, ali zato jeste drugu, greškom Cicipasa, sada je 3:3.

12:43 - 4:6, 7:5, 2:3 - Novak spasao četiri brejk lopte. Neverovatan gem. Svaka čast obojici. Imao je Cicipas 30:40 i novu brejk šansu, Novak je skratio loptu, Grk je stigao, ali izbacio u aut. Nova greška Đokovića donela je novi priliku protivniku za brejk, a onda dobar servis i poluvolej Novaka za izjednačenje. I treći put je Novak rizikovao, odigrao drop šot, Cicipas to nije stigao na trećoj brejk lopti! Četvrtu brejk loptu je poništio as servisom, potom je imao servis viner, ali je i Cicipas pokazao da ima vrhunsku paletu udaraca i precizan drop šot. Posle serije gem lopti, konačno posle 11 minuta i 39 sekundi dobija gem.

12:31 - 4:6, 7:5, 1:3 - Potvrda brejka. Odmah prilika za ribrejk, ali je Novak na 40:30 ritern na drugi servis poslao u aut. Cicipas je bekhendom pogodio liniju za prednost, potom je promašio za novo izjednačenje u gemu. Nova greška Cicipasa donela je novaku novu brejka priliku, ali je Grk uspeo da se izvule na forhend i ponovo pogodi neodbranjivo. Odigrali su dva odlična poena za četvrto izjednačenje u gemu. Ipak, dva dobra servisa i Cicipas je potvrdio brejk.

12:21 - 4:6, 7:5, 1:2 - Brejk Cicipas! Na brejk lopti za Cicipasa na 30:40, Novak je poslao lopticu u sam vrh mreže, odbila se na nesreću, na njegovu polovinu. Frustriran, bacio je reket u reklamu sa strane i dobio opomenu sudije. Čini se da ima i vetra koji im sada jako odmaže na terenu, ali takvi su uslovi u Rimu, nepredvidivi.

12:15 - 4:6, 7:5, 1:1 - Grk uzvratio. Imao je Novak ponovo zaletu u gemu, stigao do 30:30, ali je onda Cicipas lako dobio naredna dva poena i izjednačio u trećem setu na 1:1.

12:14 - 4:6, 7:5, 1:0 - Dobar početakJako važno za Novaka, posle osvojenog seta, dobio je početni gem u setu odluke.

Novak je sjajno igrao u ovom gemu, imao je jedan fantastičan viner forhendom iz trka.

Prvu set loptu na 40:30 nije iskoristio, ali je potom došao i do druge. Cicipas je bekhend paralelom pogodio viner za novo izjednačenje, spasavši i drugu set loptu.

Pogrešio je Grk još jednom, sada na forhendu, ali ni treći šansu ne koristi, ponovo je Grk dobio poen bekhend paralelom!

Četvrta šansa - posle dobre promene ritma u poenu i skraćene lopte. I onda divan poen, forhend paralela za set Đokovića i izjednačenje!

12:01 - 4:6, 7:5 - Set Đoković!

11:51 - 4:6, 6:5 - To raduje, dobar servis. Još jedan lagan servis gem za srpskog tenisera.Izgubio je ponovo svega jedan poen, vodi sa 6:5 i obezbedio je makar igranje taj-brejka.

11:49 - 4:6, 5:5 - Cicipas odoleo. Novi interesantan gem na servis Cicipasa. Stigao je Novak kao i u prethodna dva na servis Grka do 30:30, ali dve greške Novaka donele su Atinjaninu novi gem, 5:5.

11:43 - 4:6, 5:4 - Novak spasao tri brejk lopte!

11:37 - 4:6, 4:4 - Brejk Đoković! Lako je Novak došao do 0:40. Potom dva super servisa Cicipasa, pogodio je i as iz drugog servisa! Sledeći poen je bio mali aut, sudija Tot je morala da proveri trag. Uspeo je Novak da dođe i do četvrte brejk prilike u gemu, ali je Cicipas opet strašno odservirao! Posle tri nova izjednačenja i više od devet minuta igre u gemu, Novak pretvara petu brejk loptu u gemu u BREJK.

11:26 - 4:6, 3:4 - Sjajan servis gem. Brzo, lako efikasno, bez izgubljeniog poena. Nije Novak potrošio mnogo energije na svoj servis, smanjio je prednost protivnika.

11:23 - 4:6, 2:4 - Grk mirno nastavlja. Smiren je Cicipas, svestan je važne prednosti.

11:18 - 4:6, 2:3 - Odličan odgovor Novaka. Kombinacija odličan servis, pouzdan forhend i Đoković je dobio svoj servis gem izgubivši samo poen. Smanjio je na 2:3.

11:15 - 4:6, 1:3 - Potvrda brejka.

11:09 - Meč je počeo. Cicipas je na servisu.

11:04 - Novak i Cicipas su izašli na "Kampo ćentrale". Sledi zagrevanje, pa nastavak meča.

Novak je izgubio prvi set sa 6:4, a u drugom Grk ima prednost brejka i vodi 2:1. Prvi teniser sveta nije ličio na sebe, propustio je brojne šanse da se vrati u prvi set, čak pet brejk lopti.

S druge strane, Grk je bio fantastičan kada je bilo najpotrebnije. Potvrdio je protiv prvog tenisera sveta da ove sezone igra sjajno na šljaci.

NOVAK ĐOKOVIĆ - STEFANOS CICFIPAS 1:2 (4:6)

TOK MEČA

Drugi set

10.26 - Pobednik ovog meča će danas još jednom izaći na teren. Polufinale je na programu od 18.30 protiv pobednika duela Sonego - Rubljov.

10.23 - Đoković je prošle godine osvojio titulu u Rimu, a da bi došao u situaciju da je odbrani prvo će morati da preorkene rezultat protiv Cicipasa.

10.20 - Pratite dešavanja sa četvrtfinalnog okršaja mastersa u Rimu između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa.