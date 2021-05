POZIVNICA PRED FINALE RIMA: Nadal savladao Opelku, ako Nole pobedi i te kako će imati čemu da se nada!

Španac će u nedelju igrati za titulu protiv boljeg iz meča Novak Đoković - Lorenco Sonego, koji se sastaju danas od 18.30.

Devetostruki šampion Rima se plasirao u svoje 12. finale u "večnom gradu", ali - nije baš briljirao.

Taking down a 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗧!



Nine-time champion @RafaelNadal defeats Opelka 6-4 6-4 to advance to his 12th final in the Italian capital.



🇮🇹 #IBI21 pic.twitter.com/G88zpTTO3p