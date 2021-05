NOLE GAZI, GAZI, GAZI! Đoković oduvao Italijana i plasirao se u FINALE RIMA! Sad ga čeka okršaj s Nadalom!

I tako izborio spektakularno finale sa velikim rivalom Rafaelom Nadalom!

TOK MEČA:

21:23 - Đoković jači od Italijana, umora i publike za finale sa Nadalom! Novak Đoković kroz dramu izborio je plasman u finale Mastersa u Rimu da brani titulu.

21:19 - Đoković na gem do finala! Povećao je na 5:2 tako što nije dopustio nijedan poen protivniku.Sada je Sonego pod veliki pritiskom i servira za opstanak u meču.

21:10 - Đoković potvrdio brejk - 4:1!

21:09 - Brejk za Novaka! Uh, koliko bitan momenat...Đoković se oslobodio, počeo da "crta" i stigao do 3:1.

21:01 - Italijan izjednačio! Paklena atmosfera na "Foro Italiku". Sonego sa tribina crpi snagu i igra kao u transu.

20:56 - Đoković spasao tri brejk lopte! Kakav je mentalitet pokazao sad Novak!Imao je Italijan 0:40, ali je Novak vezao pet poena i dobio jako bitan gem.1:0 vodi na otvaranju trećeg seta.

20:46 - Sonego odveo meč u treći set! Nestvarno šta je sve propustio Novak.Prvo dve meč lopte u 12. gemu, a onda i vođstvo 3:0 u taj-brejku.Italijan se podigao nošen frenetičnim navijanjem i gledaćemo treći set.

20:38 - TAJ-BREJK

1:0 - Đokovićev mini brejk

2:0 - Đoković

3:0 - Kad je najbitnije - Đoković

3:1 - Sonego dobija prvi poen

3:2 - Sonego je i drugi put bio siguran na svom servisu

4:2 - Novak sjajan u razmeni, odličan viner

4:3 - Dupla servis greška Novaka za "eksploziju" sa tribina

4:4 - Vratio se Sonego

4:5 - Sonegov preokret! I to tako što je Novak priznao jednu sudijsku grešku u njegovu korist

4:6 - Dve set lopte za Sonega!

5:6 – Novak spasao set loptu, ponovo!

5:7 – Sonego dobio set za 1:1!

20:35 - Novak propustio dve meč lopte! Set ide u taj-brejk! Prvi brejk Sonega na meču i to u kakvom trenutku, bio je pred porazom, ali Novak nije iskoristio šanse.

20:35 - TAJ-BREJK

20:24 - Evo brejka! Đoković servira za pobedu! Konačno, toliko smo ga dugo čekali!Iz sedmog pokušaja, tačnije sedme brejk lopte, Đoković je uspeo da dođe do brejka.Sada servira za 11. finale u Rimu!

20:20 - Đoković spasao dve set lopte! Italijan je prvi put u meču mogao do gema na servis svetskog broja jedan, ali nije uspeo.Odbio je Đoković sve nalete, spasao dve meč lopte i produžio set.Prava drama!5:5!

20:08 - Auh, Sonego se ponovo izvukao! Đoković je opet imao dve brejk šanse, ali ih nije iskoristio.To je bila ukupno šesta koju je "preživeo" Italijan i sada vodi 5:4.

19:59 - Novak siguran, može li do brejka? Napašće treći put Sonega na njegovom servisu.Sada u devetom gemu...

19:53 - Strašan gem! Na kraju je dobio Lorenco Sonego.Tri brejk lopte je spasao i vodi 4:3.Razigrao se Italijan...

19:45 - Obojica sigurni na servisima! I dalje bez brejka, 3:3.

19:38 - Četiri gema bez brejka! Publika je sve življa, pokušava da podigne Sonega, ali Novak igra na fantastičnom nivou. Daleko od toga da Sonego nema dan, ali je Novak u svom ritmu...

19:30 - Sonego "preživeo"! Đoković je imao brejk loptu, "mirisalo" je da će je iskoristiti, ali je napravio grešku i "dao život" Italijanu. Sonego je vezao tri servis vinera i poveo 2:1.Šteta za Novaka...

19:19 - Sonego dobija prvi gem u drugom setu! Naravno, na svoj servis...

19:13 - Đoković poveo u setovima! Kakav gem srpskog asa i viner koji je prozujao u atmosferi utišane publike. Za samo 34 minuta Novak je osvojio set i na pola puta se nalazi od finala!

19:11 - Idemo u deveti gem! Sonego nošen glasom rimskom publikom, naravno između poena, uspeo je da produži set.Sad je na potezu Novak jer servira za set.

19:07 - Novak na gem do seta! Vodi 5:2 posle odlične igre, za koju nema rešenje Sonego.Sada servira Italijan.

19:01 - Đoković potvrđuje brejk za 4:1! Odlična igra našeg asa.Potpuno kontroliše dešavanja na terenu.

18:56 - Novakov brejk! Očekivano, ako se pogleda koliko dobar početak Đoković ima.I već pravi brejk za 3:1.

18:50 - Novak siguran! I drugi put je osvojio svaki poen na svom servisu.Sigurno i precizno do 2:1.

