(UŽIVO) NA POLA PUTA DO FINALA: Đoković za samo 34 minuta osvojio set! Ovo je bilo munjevito!

Rival mu je italijanski teniser Lorenco Sonego, kome će takođe protiv Đokovića biti drugi meč u samo nekoliko sati nakon što je iznenadio Rusa Andreja Rubljova.

Đoković, koji brani titulu u "Večnom gradu", je nešto ranije eliminisao Stefanosa Cicipasa u spektakularnom duelu koji je u prekidima trajao dva dana zbog kiše, pokazujući mentalnu snagu.

Zanimljivo, Sonego je slavio u jedinom međusobnom duelu sa Đokovićem. Bilo je to prošle godine u Beču kada je neočekivano lako pobedio 6:2, 6:1.

TOK MEČA:

19:38 - Četiri gema bez brejka! Publika je sve življa, pokušava da podigne Sonega, ali Novak igra na fantastičnom nivou.Daleko od toga da Sonego nema dan, ali je Novak u svom ritmu...

19:30 - Sonego "preživeo"! Đoković je imao brejk loptu, "mirisalo" je da će je iskoristiti, ali je napravio grešku i "dao život" Italijanu. Sonego je vezao tri servis vinera i poveo 2:1.Šteta za Novaka...

19:19 - Sonego dobija prvi gem u drugom setu! Naravno, na svoj servis...

19:13 - Đoković poveo u setovima! Kakav gem srpskog asa i viner koji je prozujao u atmosferi utišane publike. Za samo 34 minuta Novak je osvojio set i na pola puta se nalazi od finala!

19:11 - Idemo u deveti gem! Sonego nošen glasom rimskom publikom, naravno između poena, uspeo je da produži set.Sad je na potezu Novak jer servira za set.

19:07 - Novak na gem do seta! Vodi 5:2 posle odlične igre, za koju nema rešenje Sonego.Sada servira Italijan.

19:01 - Đoković potvrđuje brejk za 4:1! Odlična igra našeg asa.Potpuno kontroliše dešavanja na terenu.

18:56 - Novakov brejk! Očekivano, ako se pogleda koliko dobar početak Đoković ima.I već pravi brejk za 3:1.

18:50 - Novak siguran! I drugi put je osvojio svaki poen na svom servisu.Sigurno i precizno do 2:1.

They've already triumphed once during the day ☀️



Will Djokovic or Sonego pick up a second win at night? 🌙#IBI21 pic.twitter.com/9dxNcT3Lwo