(UŽIVO) NAPETO! Rafa stigao Novaka! U toku susret dva najveća teniska rivala! Đoković ili Nadal - Ko će biti na tronu Rima?

Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Španac Rafael Nadal igraju finale masters turnira u Rimu.

Svi sa nestrpljenjem očekuju 57. međusobni duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala u finalu mastersa u glavnom gradu Italije, a on je zakazan za 17 sati.

Đoković je 11. finale turnira u glavnom gradu Italije izborio nakon velike borbe protiv domaćeg predstavnika Lorenca Sonega, a Nadal će 12. put u karijeri igrati finalni meč na Foro Italiku, pošto je u dva seta eliminisao Amerikanca Rajlija Opelku.

Srpski teniser brani titulu i bori se za šesti trofej na rimskoj šljaci, dok će Španac pokušati da osvoji 10. pehar na ovom turniru.

Ovo je šesti duel dva igrača u finalu Rima, pošto su se prethodno sastajali 2009, 2011, 2012, 2014. i 2019. godine, a Nadal tri puta bio bolji u finalnoj borbi.

Nagradni fond Mastersa u Rimu je 2.082.960 evra.

TOK MEČA:

17:44 - 3:3 – Napeto! Sa jednim izgubljenim poenom je Nadal stigao do 3:3 u ovom gemu broj 6

17:40 - 3:2 – Đoković vodi opet! Smireno, staloženo i precizno. Odličnom igrom je Novak vratio vođstvo na 3:2, a sada Nadal servira

17:37 - 2:2 – Nerešeno! Imao je Novak Đoković dva gema prednosti ovde, ali je dopustio brejk i potvrdu Nadalu i sada je opet nerešeno, 2:2.

17:31 - 2:1 – Nadal vratio brejk! Nema potvrde brejka, odlična igra Nadala, vidno se naljutio i uspeo da smanji na 2:1. I dalje je sve otvoreno

17:26 - 2:0 – Brejk! Novak Đoković je propisno namučio Nadala. Tri puta su imali djus, bilo je sjajno za videti ovakvu borbu i za ljubitelje Novaka Đokovića još bolje jer je napravio brejk

17:15 - 1:0 – Đokoviću prvi gem! Imao je Novak neke sjajne poteze u ovom gemu i došao prilično lako do 40:0, a onda se Nadal sa dva dobra riterna vratio da bi Đoković napao Nadala i prisvojio prvi gem.

17:10 - Novak juri 30. pobedu u međusobnim duelima! 29-27 je trenutni skor u korist srpskog igrača

17:06 - Đoković prvi servira! Bačen je novčić i odlučeno je da će Novak Đoković prvi servirati. Peti put u pet mečeva