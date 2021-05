NADAL PAO NA TERENU: Španac se ŽESTOKO IZNERVIRAO zbog peha! Pogledajte kako Rafa gori od besa tokom meča sa Đokovićem! (VIDEO)

Srbin je odigrao volej na mreži, Rafa je stigao loptu, osvojio poen, ali je zapeo za liniju i pao. Nakon toga je burno reagovao, očigledno ljut na stanje terena.

Na svu sreću Nadal se nije povredio i nastavio je ovaj teniski klasik.

Inače, ovo je drugi put da treći teniser sveta pada na ovom turniru. Prethodno se isto desilo na meču protiv Aleksandra Zvereva.

Drama in Rome! 😲



Rafa pulls off an incredible pass, despite taking a tumble...#IBI21 pic.twitter.com/FRVVHfxYAs