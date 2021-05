Đoković kralj Beograda: Sa titulom iz Srbije ide u pohod na Rolan Garos! (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je turnir "Belgrade open".

TOK MEČA

2. SET

6:3 - NOVAK OSVOJIO TURNIR "BELGRADE OPEN"

5:3 - Brejk Novaka! Servira za titulu u Beogradu

4:3 - Molčan uzvraća brejkom!

4:2 - Đoković pravi brejk!

3:2 - Novak protivniku nije prepustio ni jedan poen

2:2 - Molčan stiže do izjednačenja

2:1 - Nole sa nulom osvaja gem

1:1 - Molčan čuva svoj servis

1:0 - Novak odlično otvara drugi set

Djokovic takes the first set against Molcan - and the crowd goes wild(ish)! #BelgradeOpen pic.twitter.com/xlzvknAeGj — Luka Nikolić (@luksie1) 29. мај 2021.

PRVI SET: Đoković - Molčan 6:4

6:4 Novak ipak posle 43 minuta dolazi do prvog seta. Deluje da se malo više namučio u ovom setu, ali svi koji ga znaju veruju da igra onoliko koliko mu treba.

5:4 - Molčan uzvraća brejkom

5:3 - Nole koristi drugu brejk priliku i dolazi do prednosti

4:3 - Spektakularan tenis na Dorćolu, Novak osvaja servis-gem

3:3 - Serija brejkova se nastavlja! Sada Nole uzvraća!

2:3 - Još jedan brejk Molčana

2:2 - Molčan izjednačio

2:1 - Novak je ovog puta siguran na svom servisu, bez izgubljenog poena osvaja gem

1:1 - NOLE UZVRAĆA BREJKOM!

0:1 - Molčan šokirao Novaka na startu finala u Beogradu! Oduzeo mu servis

14.10 - MEČ JE POČEO!

14.05 - Đoković i Molčan krenuli sa zagrevanjem

14.03 - Đoković i Molčan su izašli na teren i pozdravljeni su od strane boegradske publike koja je u velikom broju došla da gleda finalni meč "Belgrade opena"

National treasure 🇷🇸@DjokerNole overcomes Martin 6-1 4-6 6-0 in his hometown to reach tomorrow’s final#BelgradeOpen pic.twitter.com/0qVQE9nn9s — Tennis TV (@TennisTV) 28. мај 2021.

Novak je u polufinalu eliminisao Molčanovog sunarodnika Andreja Martina, dok je slovački teniser bio bolji od Federika Delbonisa iz Argentine.

Srpski teniser trenutno je prvi na svetu, a njegov rival zauzima 255. poziciju na ATP rang listi, što mu je najbolji plasman u dosadašnjoj karijeri.

Biće ovo njihov prvi međusobni susret, do sada se nisu sastajali.

Belgrade Open je turnir iz serije ATP 250 i održava se prvi put. Nagradni fond je 650 hiljada evra, a pobedniku će pripasti ček na 100,225 i 250 ATP poena. Za prvog nosioca postavljen je Novak Đoković.