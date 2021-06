SRBIN KAO FURIJA! Nole potvrdio dominaciju i RAZBIO URUGVAJCA - Srpski as u trećem kolu Rolan Garosa (FOTO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je u drugom kolu Rolan Garosa Urugvajca Pabla Kuevasa rezultatom 3:0 (6:3, 6:2, 6:4) i plasirao se u treće kolo turnira.

Najbolji teniser sveta dobro je počeo pariski grend slem, pošto je ubedljivo sa 3:0, po setovima 6:2, 6:4, 6:2 pobedio Amerikanca Tenisa Sandrgena.

Novak je bio veliki favorit protiv iskusnog 35-godišnjaka koji je specijalista za šljaku. Do sada je osvojio šest titula u karijeri i svaku na najsporijoj podlozi.

Pobednik meča igra protiv boljeg iz duela Džejms Dakvort (Australija) - Ričardas Berankis (Litvanija).

UŽIVO:

TREĆI SET:

6:4 - KRAJ! Lako je Nole pregazio Urugvajca u poslednjem gemu i obezbedio plasman u treće kolo.

5:4 - Deluje da je Nole odigrao gem samo zato što je morao. Sačuvao je snagu za ono što sledi, a to je servis za plasman u treće kolo.

5:3 - Srbin je na gem od pobede!

4:3 - Ne predaje se Pablo. Smanjio je na 4:3 i još uvek odoleva, ali računica je jasna - najbolji na svetu mora samo da čuva svoj servis i to će ga ubrzo dovesti do pobede.

4:2 - Konačno je Đoković dobio gem a da Kuevas nije imao priliku za brejk. To se dešavalo u prethodna dva servis gema srpskog igrača. Novaka sada dva gema dele od pobede.

3:2 - Ubedljiv je bio Urugvajac. Lako je dobio gem i prvom teniseru sveta rivalu nije dozvolio da osvoji poen.

3:1 - Crta Nole po terenu. Istina, imao je i u ovom gemu Urugvajac dve prilike za brejk, no Srbin se ponovo izvukao i zadržao prednost brejka.

2:1 - Kuevas je uspeo da dobije prvi gem u trećem setu - uradio je to veoma brzo, pošto je Đoković osvojio samo jedan poen.

BREAK in the beginning of third set 2:0. 💪💪💪 @DjokerNole



Two BP saved and we hear: "ROAR". 🔥🔥🔥👏 #NoleFam #RolandGarros pic.twitter.com/Dlx5xWgJug