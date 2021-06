UŽIVO! NOVAK NASTAVLJA POHOD NA ROLAN GAROS: Đoković PREGAZIO Litvanca u prvom setu, u drugom NALETEO NA PROBLEME!

2:2 - Novo izjednačenje

1:2 - Berankis čuva svoj servis

1:1 - Đoković bez mnogo muka stiže do izjednačenja

0:1 - Litvanac osvaja servis gem

6:1 - ĐOKOVIĆ OSVOJIO PRVI SET

5:1 - Berankis je u ovom gemu zaigrao daleko sigurnije. Novak sada servira za osvajanje prvog seta

5:0 - Litvanac nema rešenja za Novakovu savršenu igru

4:0 - Novak GAZI Berankisa

3:0 - Đoković potvrdio brejk!

2:0 - BRAVO! NOVAK PRAVI BREJK!

1:0 - Đoković odlično otvara meč

14.15 - Meč je počeo!

14.12 - Teniseri su krenuli da se zagrevaju

14.08 - Đoković i Berankis izašli su na teren stadiona "Filip Šartije"

13.50 - Krejčikova je sa 6:3, 6:2 slavila nad Svitolinom i plasirala se u 4. kolo Rolan Garosa. Uskoro se očekuje izlazak na teren Đokovića i Berankisa

Your upset has been delivered 📦@BKrejcikova is headed to R4 in Paris for the second straight year after snagging a second career top-10 win over No.5 seed Elina Svitolina 6-3, 6-2. Stephens awaits…#RolandGarros pic.twitter.com/GeI8V6VV45