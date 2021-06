UŽIVO! Đoković-Museti (6:7, 6:7) - BUDI SE NOLE! Srbin furioznom igrom osvojio treći set i smanjio na 1:2

Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Lorenca Musetija u osmini finala Rolan Garosa.

TOK MEČA:

TREĆI SET

5:1 - Eh, da je Nole od početka igrao ovako... Museti kao da je nestao sa terenu. Đoković gubi 2:0 iako ima sto odsto realizasciju brejk lopti.

4:1 - Ide Đoković sigurno ka osvajanju seta. Daleko je ovaj meč od gotovog.

3:1 - Upisao se Museti u trećem setu.

3:0 - Potvrda brejka, Novak se vratio u igru a što je najvažnije popravio mu se govor tela. Probudio se kad je najvažnije najbolji ikada u ovom sportu!

2:0 - BREJK ĐOKOVIĆ! Budi se Nole i nadamo se da je ovo najava povratka u meč

1:0 - Rutinski osvojen gem. Možda je najbolje za Novaka da zaboravi na prva dva seta, a ovaj gem izgleda da pokazuje baš to.

DRUGI SET

6:7 - Novak je u problemu! Museti je odigrao dolično dodatni gem poveo 4:0, a zatim rutinski priveo posao kraju - 2:7

6:6 - Novak je dobio gem, a zanimljiv je podatak da je od 21 izlaska na mrežu dobio samo 11 poena

5:6 - Museti sve vreme crta po terenu, Đoković na to za sada nema adekvatan odgovor

Another tiebreak. Musetti never lost one at ATP MD level. — José Morgado (@josemorgado) 07. јун 2021.

5:5 - Novak nije energetski na nivou na koji nas je navikao, mnogo greši

4:5 - Museti pogađa važne udarce tokom bitnih poena i tera Novaka da se maksimalno trudi

4:4 - Još jednom, treću put uzastopno Italijan je imao priliku za brejk, koju drugi put nije iskoristio. Đokovića prvi servis ne ide

3:4 - Museti očigledno nije impresioniran Novakom, naprotiv on ga inspiriše da igra na veoma visokom nivou

3:3 - Težak gem. Italijan je opet imao brejk loptu, Đoković se spasao sa dva servis vinera i asom

2:3 - Novak je kaznio tri greške Musetija i vratio brejk izgubljen u prošlom gemu

1:3 - Đoković gubi svoj servis, Italijan igra sa puno samopouzdanja , Novak se muči da nađe svoj ritam.

1:2 - Novak propušta priliku u ovom gemu, imao je 0:30, ali se Italijan odličnom igrom u polju izvukao.

Musetti et les tie-breaks depuis ses débuts sur le circuit ATP :



9 gagnés, 0 perdu. pic.twitter.com/wAJ3kURBPs — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) 07. јун 2021.

1:1 – Izjednačenje. Evidentno Novaku nije lako protiv Musetija, ali je sada sa dva izgubljena poena uspeo da osvoji prvi servis gem.

0:1 - Italijan siguran na svoj gem

PRVI SET

6:7 - Set za Musetija! Bilo je prilično gusto i prvi reket sveta je morao dobro da se preznoji u svakoj razmeni. Napravio je mini-brejk u drugom poenu, prelepo skratio lopticu i tako naterao protivnika na grešku (2:0), ali uzvraćeno je u jednom poenu punom "balona" (4:4). Nakon toga, Đoković je dva puta spasavao set lopte, ali treća je ipak prošla.

6:6 - Museti siguran na svoj gem i prvi set odlazi u taj-brek.

6:5 - Đoković je dozvolio Museti da dođe do 15:30, ali je onda dobrim servisom i pametno izabranim udarcima, osvojio tri vezana poena i uzeo gem.

5:5 - Italijan ne dozvoljava Novaku brejk prilike

5:4 - Srpski teniser uz dva asa, bez izgubljenog poena, osvaja gem na svoj servis.

4:4 - Đoković je spasio tri vezane gem lopte na 40:0, ali više nije mogao, Italiajn uz dosta muke čuva svoj servis

4:3 - Nakon dva izgubljena gema Novak je malo podigao nivo igre i lako osvojio svoj servis gem

3:3 - Museti je potvrdio brejk i vratio egal u meč

3:2 – Ribrejk - Mučio se Đoković u ovom gemu, grešio više nego obično i to je Museti iskoristio vratio neke teške lopte i brejkom u maratonskom gemu smanjio na gem zaostatka. Serviraće za izjednačenje

3:1 - Đoković pravi brejk. pročitao je servis Musetija i sasvim lagano došao do prvog brejka na meču

2:1 - Đoković uzvraća istom merom

#RolandGarros roma masters da wawrinka gibi bir devi devirmiş 18 lik aslan. tek el backhand oynuyor. canavar gibi oynuyor. sonu güzel olsun #lorenzomusetti . Ama galip belli tabi #djokovic pic.twitter.com/1L5CZArYwm — Furkan Hatun (@furkanhatun4) 07. јун 2021.

1:1 - Museti siguran na svoj gem

1:0 - Novak je loše počeo gem, dozvolio 0:30, ali onda dobrim servisom i odličnim udarcima , dobio gem

Đoković je pokazao impresivnu formu do sada, bez izgubljenog seta, počistio je Sandgrena, Kuevasa i Berankisa u prva 3. kola grend slema u Parizu i zakazao duel sa neugodnim Italijanom.

Novak Djokovic is in fourth round action at the French Open today.



The World No.1 faces young Italian Lorenzo Musetti for a place in the quarter finals at #RolandGarros



🔞 Odds: https://t.co/8eiU4CaAnI pic.twitter.com/ZXptlTXZaX — Pinnacle (@Pinnacle) 07. јун 2021.

Museti je do osmine finala stigao nakon velike nad sunarodnikom Markom Čekinatom u pet setova

Đoković i Museti se do sada nisu sastajali.

Nagradni fond Rolan Garosa je 34,367,215 evra, a pobednici muškog i ženskog singla dobijaju 1,400,000 evra.

Djokovic 🆚 Musetti.

World No. 1 🆚 2021's rising star.



Tell us your predictions 👇 #RolandGarros pic.twitter.com/QZ3llOzjAV — ATP Tour (@atptour) 07. јун 2021.

Za prvog nosioca postavljen je srpski teniser Novak Đoković, a trofej brani Španac Rafael Nadal.

Kod dama prva nositeljka je Ešli Barti, dok titulu brani Iga Švjontek.

Meč bi trebalo da počne u 13,30h , po završetku ženskog singla Žaber - Gof.

