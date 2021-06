(UŽIVO) DRAMA U ČETVRTFINALU ROLAN GAROSA: Đoković u problemu, Beretini osvaja set!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaje se sa Mateom Beretinijem u četvrtfinalu Rolan Garosa.

Posle duela sa Lorencom Musetijem u osmini finala, Novaku će rival biti još jedan italijanski teniser.

Đoković i Beretini sastali su se jednom do sada i to je Novak slavio ubedljivo (6:2, 6:1), u grupnoj fazi Završnog Mastersa u Londonu 2019. godine.

Pre velikog preokreta i borbe u pet setova protiv Musetija, Đoković je izbacio Sandgrena, Kuevasa i Berankisa.

Beretini je na putu do četvrtfinala bio bolji od Danijela, Korije i Kvona, dok mu je meč osmine finala zbog povrede predao Rodžer Federer.

UŽIVO - TOK MEČA:

22:28 - Beretini osvaja set! 7:5 u taj-brejku za Italijana.

22:27 - 5:6, servira Beretini za set

22:26 - 5:5, uzvraća mini brejk Beretini! Đoković je ispustio prednost.

22:26 - 5:4, mini brejk! Novak ima dva servisa za pobedu!

22:25 - 4:4, vraćen mini brejk! Izjednačenje.

22:24 - 3:4 - Mini brejk Beretinija.

22:22 - 3:3 - Servis viner Đokovića.

22:22 - 2:3! As Beretinija.

22:21 - 2:2 - "Bomba" Beretinija, viner iz forhenda.

22:20 - 2:1 za Novaka! Đoković osvaja poen na mreži.

22:19 - 1:1 - Greška Beretinija i poen za Novaka.

22:18 - Taj-brejk! Pobednik trećeg seta biće odlučen u taj-brejku.

22:18 - 0:1 u taj-brejku! As Beretinija.

22:15 - 6:3, 6:2, 5:6 – Đoković servira za taj-brejk! Lako svoje gemove osvaja i Beretini.

22:11 - 6:3, 6.2, 5:5 – Bez opasnosti za Đokovića! Servirao je za ostanak u setu i lako rešio gem.

22:07 - 6:3, 6:2, 4:5 – Izvlači se Beretini! Prvu brejk loptu u ovom setu imao je Đoković, ali je dobrim servisom spasao Italijan.

22:02 - 6:3, 6:2, 4:4 – Idemo dalje! Još jedan lak gem za Đokovića.

21:59 - 6:3, 6:2, 3:4 – Odličan Beretini! Dobar servis gem.Bez brejk šanse i dalje u trećem setu.

21:56 - 6:3, 6:2, 3:3 – Rutinski osvajaju gemoveNema uzbuđenja i dalje.Đoković perfektno igra na svoj servis.

21:49 - 6:3, 6:2, 2:2 – Novak lako osvaja svoje gemoveBeretini konstantno pod pritiskom.

21:39 - 6:3, 6:2, 1:1 – Osvajaju uvodne gemoveBez brejk šanse. Novak osvaja svoj gem sa nulom.

Two down, one to go 💪



A fired-up @DjokerNole takes a commanding 6-3, 6-2 lead over Berrettini.



📹: @rolandgarros pic.twitter.com/EqnBx0Dl6W — ATP Tour (@atptour) 09. јун 2021.

21:30 - Đoković osvaja drugi set! 6:2 za Novaka.

21:25 - 6:3, 5:2 – Još jedan brejkĐoković servira za 2:0.

21:18 - 6:3, 4:2 – Potvrda brejkaOdlična igra u drugom setu.

21:12 - 6:3, 3:2 – Brejk! Beretini je katastrofalno odigrao na mreži u prvom poenu i to ga je poremetilo u nastavku gema.Novak je neutralisao i dobre servise i došao do dve brejk lopte.Koristi prvu!

21:08 - 6:3, 2:2 – Bez brejka! Nema uzbuđenja za sada u drugom setu.

21:00 - 6:3, 1:1 – Lak gem za Đokovića! Idemo dalje.

20:57 - 6:3, 0:1 – Dobro servira Beretini! Pripada mu uvodni gem.

20:53 - Novak osvaja prvi set! 6:3 za Đokovića!

20:51 - 5:3 – Beretini osvaja gem! Đoković servira za vođstvo.

20:45 - 5:2 – Još jedna spašena brejk lopta! Fantastično je odigrao dijagonalu Beretini i došao do brejk lopte, treće ove večeri.Đoković igra drop-šot, ali Beretini šalje loptu u aut i ne koristi brejk loptu.Preokreće Novak gem.

20:39 - 4:2 – Propustio je Novak šansu! Sada se razigrao Đoković, sve pogađa i sve što nije veoma jak i precizan servis Beretinija, odlazi u polje Italijana.Tri zaredom dobijene duže razmene, ali od servisa nema spasa i Beretini se izvlači iz problema.

20:34 - 4:1 – Potvrda brejka! Težak gem, ali je brejk potvrđen.Dugo se igralo i posle velike borbe nekako Đoković izvlači ovu potvrdu brejka.Gem je trajao 9 minuta.

20:24 - 3:1 – Brejk! Beretini spašava brejk loptu na 30:40 sjajnim prvim servisom.Ipak, već u narednom poenu Đoković dolazi do nove brejk lopte. Bila je to sjajna kombinacija drop-šota i skraćene dijagonale.Greši Beretini i to je brejk!

20:16 - 2:1 – Ponovo spašena brejk lopta! Beretini je rešio da udara po loptici iz sve snage i sve pogađa. Đoković dosta greši od početka, pogotovo posle dužih poena.Bilo je 30:30, pa Đoković opet greši i Beretini dolazi do brejk lopte.Spašava je Novak forhend vinerom.Servis dolazi u pravom trenutku. Đoković ponovo preokretom do gema.

20:09 - 1:1 – Dobar start Beretinija"Bije"! Beretini iz sve snage i iz servisa i iz forhenda.Lak gem za Italijana.

20:06 - 1:0 – Prvi gem za Novaka, spašena brejk lopta! Izgubio je prvi poen, pošto je Beretini odigrao sjajan drop-šot, pa posle dva osvojena poena Đokovića, ponovo viner Italijana iz skraćenog udarca za 30:30.Đoković zatim izlazi na mrežu i Italijan šalje loptu u aut. Ipak, Beretini je "oterao" gem u đus. Onda Novak šalje loptu u mrežu i to je brejk lopta za Italijana.Spašava brejk loptu asom, a zatim do gem lopte stiže još jednim as udarcem.Dobrim servisom rešava ovaj gem.

20:01 - Počinje meč! Prvi na servisu Đoković.