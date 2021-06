'NOVAK KAO U PESMI METALIKE - DOLIVA ULJE NA VATRU!' Oglasio se svetski stručnjak, evo šta možemo očekivati od susreta Đoković - Nadal!

Bivši top deset igrač i poznati teniski stručnjak, Bred Gilbert, prognozira šta ćemo gledati u polufinalu Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

Nekadašnji trener Andrea Agasija i Endija Rodika kaže da je ishod neizvestan i da mnogo faktora može da ga odluči.

Ovo je meč koji je prilika za obojicu. Čak iako igrate najbolje, možete da ne pobedite. To je najveći test. Normalno, kad igraju na najboljem nivou, to može da bude dovoljno dobro. Ipak, bilo ko od njih može da bude na svom najboljem nivou a da to ne bude dovoljno ako je onaj drugi isto takav. Imate tu i istoriju duela i mnoge druge stvari - kaže Gilbert za sajt ATP.

Ta trka za titulu GOAT je takođe u igri.

Veličina Rafe je u tome da on samo misli na pobedu. Svi misle kako je to šansa za 21. grend slem i sve što ide uz to. On kaže da ne misli i ja mu verujem. Mislim da Đoker više misli o istoriji od Rafe. To može da ga omete. Podseća me to na onu pesmu grupe Metalika, 'Gorivo' (Fuel). Mislim da on ddaje ulje na svoju vatru - kaže Amerikanac.

Mnogi veruju da su duboki bekhendi sa visokim odskokom bili ključ poslednje dve pobede Nadala nad Novakom.

Gilbert kaže da će odmpočetka pratiti da li to Nadal radi.

Rafa nije pokušavao da bude tako agresivan. On je miksovao te lopte sa visokom petljom i onda odigravao nešto atraktivnije na sledećem udarcu. Uradio je sjajan posao u prošlih nekoliko mečeva miksujući sa tim visokim loptama. Mislim da će Đoker to očekivati i imati nešto spremno kao odgovor. Ako neko šalje tako visoku loptu, ali je ne udarire rano i precizno, a povučete se, to je teško za vratiti. Ako Rafa to uradi, udari visoko, a nema dovoljno dužine, Novak može da napadne to. Sve u vezi sa takvim loptama mora pravilno da se izvede. Morate da imate visinu, ali i da dodate dubinu - jasan je Gilbert.

Ima tu još sitnica koje su po njemu važne.

"Ako je vruće i podloga je brža, možda biste morali da budete malo strpljiviji. Da malo sačekate i ne forsirate da lopticu napadnete tako rano. Ili da napadnete par njih dok su u vazduhu drajv volejima".

Posebna priča je prošlogodišnja Novakova taktika sa početka meča, sa tim brojnim drop šotovima.

Novak je tada poslao 28 puta skraćenu lopticu, 25 iz bekhenda, i osvojio je manje od 50 odsto poena posle toga. Gilbertu ne smeta što je Novak to radio.

"Šta bi se desilo da je iznenada dobio 10 od 12 poena, da li bi to zbunilo Rafu? Možda ne bi predvideo to sa skraćenim loptama i moglo je da se kasnije smatra genijalnom taktikom. Možda je Novak ulažeći u meč mislio da bi to moglo da funkcioniše. Otuda mislim da su njhih dvojica pomalo kao magična kocka. Nije sve u stilu, 'idem levo, a ti ideš desno", dodao je Bred.

I on poput Borisa Bekera veruje da Novak najviše uspeha ima kad napadne forhend Španca.

"Da li je ili ne u pitanju udarac bekhend dijagonalom ili forhend insajd-aut, u pitanju je to kada on krene u razmenu veoma jako i brzo u forhend protivnika i to od prve lopte i onda stekne kontrolu u razmeni. Dok je Rafa mnogo opasniji kada je korak ili dva na bekhend strani terena udarajući forhende i diktirajući igru. Tamo gde je Đoković uspešniji je kada igra u Nadalovu forhend stranu. Đoković će igrati ofanzivnije nego normalno", uveren je poznati stručnjak.

I pored svega toga ishod je misterija.

"Lepota kod njih je što su im igre evoluirale. Rade različite stvari nego pre 15 godina. Kako su starili postajali su sve univerzalniji, ali uvek ima malih stvari da se poprave. Zadivljujuće je da su igrali tako mnogo puta i da su još u stanju da prave te sitne promene kako bi imali uspeha jedan protiv drugoga. U tome i jeste briljantna strana ovog rivalstva", zaključio je Gilbert.