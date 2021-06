(UŽIVO) NAJBOLJI NA SVETU PROTIV KRALJA ŠLJAKE: Lud i napet meč! Novak potvrdio brejk!

Srbin i Španac igraju svoj 58. meč, Novak u pobedama vodi sa 29:28. Poslednja dva meča dobio je teniser sa Majorke, u finalu ovog turnira prošle godine i nedavno u finalu Mastersa u Rimu kada je slavio 2-1 u setovima.

Što se tiče okršaja na Rolan Garosu, ovo im je tačno deveti meč.

Španski teniser je bio daleko uspešniji ima sedam pobeda i svega jedan poraz, onaj u četvrtfinalu iz 2015. godine.

Tada je Novak postao drugi teniser u istoriji (prvi Robin Sodeling 2009.) koji je pobedio Rafu na šljaci u Parizu.

Takođe, Đokoviću je ovo jubilarno 40. grend slem polufinale, a Nadalu 35.

UŽIVO - TOK MEČA:

22:03 - 3:6, 6:3, 5:4 - Gem Nadal! Lakši gem za tenisera sa Majorke u pvom setu. Izgubio je jedan poen, kada je Novak odigrao nestvarnu paralelu, ali je zato i sam posle toga pogodio liniju.Sada je na Novaku da servisom zapečati ovaj treći set.

21:59 - 3:6, 6:3, 5:3 - Brejk potvrđen! Posle 30:0, dva brza poena za Nadala, 30:30.Potom je Rafa odigrao neviđeno u odbrani, da bi Novak pogrešio, poslao lopticu u mrežu, brejk šansa za Španca.

Dobio je Novak opomenu za prekoračenje vremena, ali je pogodio sjajan forhend za izjednačenje.Kakvu je paralelu iz bekhenda pogodio Novak, za prednost, ali je potom bio mali aut.Novog greškom iz bekhenda Nadala, Nole je došao do nove prednosti koju koristi, 5:3!

21:49 - 3:6, 6:3, 4:3 - Ribrejk Đokovića s nulom! Uh, pa šta je ovo? Kako se ovde igra, nestvarno.Sada je Novak lako došao do tri brejk lopte. Koristi prvu, ribrejk sa nulom, Novak vodi 4:3!

21:46 - 3:6, 6:3, 3:3 - Ribrejk Nadal! Na 15:15, sjajan ritern Nadala po dijagonali, 15:30.I onda neviđena sreća za Nadala, loptica sa od vrha mreže odbija, menja smer i vara Đokovića, sada Španac ima dve brejk šanse.Rafa nije iskoristio prvu, pogrešio je iz bekhenda, i onda... Poen za bogove! Kako je Novak ovo dobio?! Čudesno!Opet je Španac napao, došao do nove prilike, ovu je iskoristio, sada je 3:3. Ribrejk.

BREAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Djokovic draws first blood in this 3rd set

IDEMOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/uG9XnK08FE — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) 11. јун 2021.

21:36 - 3:6, 6:3, 3:2 - Brejk Đoković! Na 15:15, Rafa je smeč odigrao Ramom, 15:30. Forhend Nadala završio je u autu, 15:40, nove dve brejk lopte za Novaka!Vrh mreže je spasao Nadala posle drop šota, a onda je pogodio as za izjednačenje.

Četvrti za Španca u meču.Isterao je neverovatnom dijagonalom Nadala sa terena, došao do treće brejk lopte u gemu i pete u setu.Koristi je! Rafin bekhend je završio u mreži!

21:29 - 3:6, 6:3, 2:2 - Gem s nulom! Savršen gem Đokovića, bez izgubljenog poena!Jako je važno da Novak sada ovako servira.

21:25 - 3:6, 6:3, 1:2 - Dve propuštene šanse Novaka! Neverovatan tenis gledamo! Neki samo njima poznat nivo. Nisu se prelepi poeni u meču jedan za drugim.

Na 15:15, forsirao je Novak Rafin bekhend, naterao je Španca na grešku.Odigrali su potom jedan dug poen, više od 12 razmenjenih udaraca, dobio ga je Rafa insajd aut forhend dijagonalom.Pametnom igrom, lepo izgrađenim poenom, Novak je došao do brejk lopte, ali je Rafa servirao sjajno.Opet je Nadal pogrešio iz bekhenda, nova brejk lopta, ali sada je iz forhenda napao Španac i preživeo ponovo!Smeč udarcem je došao Španac do prednosti, stigao je potom dropo šot i poveo je sa 2:1.Šteta za Novaka, imao je šansu u ovom gemu.

21:15 - 3:6, 6:3, 1:1 - Lagan gem i za Srbina! Sjajan gem za Novaka, završio ga je drugim as servisom u meču.Idemo Novače!

21:11 - 3:6, 6:3, 0:1 - Gem Nadal! Resetovao se Nadal u pauzi između setova koja je potrajala malo duže.Izgubio je samo poen u početnom gemu trećeg seta, poveo je sa 1:0.

21:04 - Kakva bitka! Sada je 1-1!

A battle for the ages 💪



Djokovic levels with Nadal, winning the second set 6-3 and ripping 22 winners in the match.#RolandGarros pic.twitter.com/vqclDamBrO — Roland-Garros (@rolandgarros) 11. јун 2021.

21:02 - 3:6, 6:3 - Set Đoković! Bravo za Novaka! Novak je 21. vinerom u meču došao do 15:0, ali je onda pogrešio. Šta je potom odigrao Španac u defanzivi, nestvarno, 15:30.

Neterao je Novak na grešku Nadala, bekhend je završio nisko u mreži. Dupla servis greška donela je Rafi brejk šansu. Ne koristi je Rafa, bekhend je poslao u aut! Došao je Rafa do nove, Novak je pogrešio, ali je vinerom iz forhenda došao do novog izjednačenja!Servis viner doneo je Novaku prvu set loptu, Rafa je vratio lopticu Ramom i evo ga, 6:3 za Novaka i 1:1 je u setovima!

20:54 - 3:6, 5:3 - Lakši gem za Nadala! Na 15:0 sevnuo je sjajan ritern Đokovića za 15:15. Sledeći je završio za malo u autu. Potom je Rafa pogodio sam ugao terena iz forhenda, pa potom Nova greška Novaka i sada je 5:3. Đoković servira za set.

20:49 - 3:6, 5:2 - Brejk potvrđen! Auh šta je Novak sada preživeo! Opasan nalet Nadala koji je došao do 15:40 i dve brejk lopte. Naterao je Španca na dve greške, stigao do đusa.Ali onda nestvaran poen i laka greška Novaka na mreži kada je samo trebalo da prebaci lopticu u polje protivnika.

Šta ovo gledamo? Kakav poen, koliko duga razmena i na kraju greška Nadala, novo izjednačenje!Novi bekhend Španca u mrežu, Novak je došao do prednosti, ali potom Đoković greši na sličan način.Uspeo je da veže dva poena greškama Španca, potvrđen je brejk posle dosta muka, 5:2!

20:37 - 3:6, 4:2 - Brejk Đoković! Kakav gem Novaka! Maestralno je došao do tri brejk lopte!Prvu ne koristi, Nadal je poen završio agresivnim forhendom.Dobio je Rafa nadmudrivanje na mreži pošto ga je Novak pozvao napred, neverovatno.Nova greška Nadala, aut iz forhenda, imamo novi brejk, Novak vodi 4:2!Idemo!

20:30 - 3:6, 3:2 - Dobar gem Đokovića! Novak je lako došao do 30:15, a onda opet vrh mreže kod drop šota!Naterao je potom Rafu na grešku iz bekhenda za 40:15, potom dobija naredni poen novom greškom Španca, vodi sa 3:2.

20:27 - 3:6, 2:2 - Potvrda brejka Nadala! Uspeo je Novak da dođe do 30:30, a onda sjajan servis Nadala kojim je došao do lakog poentiranja za 40:30.Greška Novaka iz forhenda donela je Špancu 2:2.

20:21 - 3:6, 2:1 - Ribrejk Nadal! Auuuuu! Sada Novak greši, lako je Nadalu poklonio tri prilike da vrati brejk. Španac koristi poklon pravi brejk s nulom, vratio je izgubljeno, 2:1.

20:18 - 3:6, 2:0 - Brejk Đoković! Sada Novak crta, pogađa linije, sve stiže!Rafa počinje više da greši, tako je Novak došao do 0:30.Nova greška Nadala iz forhenda, sedmi poen Novaka u nizu, tri brejk šanse za Novaka!

Prvu ne koristi, imao je Nadal sreće da je ritern jedva prešao mrežu, 15:40.Ali ne vredi Špancu, novi aut iz forhenda i Novak ima brejk, vodi 2:0!

20:14 - 3:6, 1:0 - Idemoooo! Gem s nulom! Odličan start Novaka u drugom setu, sad kao da kreće iz početka.Gem bez izgubljenog poena, sada je mnogo bolje krenuo u set.

Off to the races 🏃‍♂️@RafaelNadal barrels out of the starting blocks 5-0, breaking the Djokovic serve twice, and survives pushback to earn the first set 6-3. #RolandGarros pic.twitter.com/sFqpa1I2Na — Roland-Garros (@rolandgarros) 11. јун 2021.

20:09 - 3:6 - Set Nadal! Imao je Rafa 40:0, a onda je loše smečovao prema Novaku koji je spasao set loptu.Potom je lob Nadala završio u autu - peta spašena set lopta!Spasao je i šestu, Rafa je poslao lopticu u mrežu, 40:40!Opet je servis bio jak, ritern je za malo završio u autu, ali ovog puta je Novakov forhend završio u mreži i Nadal je posle 59 minuta dobio početni set.

20:02 - 3:5 - Potvrda brejka! Dva laka poena za Nadala za 0:30.Dug poen, pogodio je Novak forhend paralelu za 15:30.Usledio je prvu as Đokovića u meču, 30:30, ali je potom pogrešio i dao rivalu novu šansu da dobije set.

Smeč je sada bio dobar, spasao je i ovu set loptu!Šta sve mora da uradi Novak da dobije poen, nestvarno! Uspeo je da dođe do poena na sjajan način, a onda loptica od vrha mreže ide u aut - 3:5!Idemo Novače!

19:55 - 2:5 - Brejk Đoković! Sjajan gem Novaka, drop šotom je stigao do 15:40 i nove dve brejk lopte!Prvu ne koristi, opet je Nadal servirao sjajno, pa zatim greška Novaka iz forhenda...Imao je Španac prvu set loptu, nije je iskoristio.Onda nestvaran smeč volej Nadala, nova set lopta, ali potom greši iz bekhenda!Nova greška Nadala iz bekhenda, treće brejk lopta u gemu, koristi je Đoković, duplom greškom Nadala stiže do 2:5 i vraća jedan brejk!

19:45 - 1:5 - Konačno gem, Novak izbegao "krompir"! Predivna bekhend paralela donela je Novaku 30:15, a onda retka greška Nadala.Uspeo je Španac da pogodi forhend paralelu u trku za 40:30.Pogrešio je Rafa, poslao lopticu u mrežu. Novak je izbegao "krompir". Idemo dalje.

19:40 - 0:5 - Druga potvrda brejka! Uspeo je Đoković da dođe do 40:30, ali Nadal ponovo posle servisa pogađa liniju!Siguran start Španca koji je neočekivano lako posle onakvog gema na startu na pragu da osvoji početni set.Nadajmo se da neće kao prošli put...

19:36 - 0:4 - Novi brejk Španca! Šta reći, Novak je posle onog startnog gema i propuštenih prilika za brejk potpuno stao.Novi brejk Španca koji vodi sa 4:0.Sve neodoljivo podseća na početak prošlogodišnjeg finala, ali da vidimo, Novak mora što pre da se podigne.

19:29 - 0:3 - Španac potvrdio brejk! Na 30:0, as Nadala po dijagonali, 40:0.Novi dobar servis, pa ritern u autu i sada je 3:0.

19:27 - 0:2 - Brejk Nadal! Imao je na 15:15 Novak malo i sreće, lopta se od vrha mreže odbila u polje Španca.Lepo je prošetao Nadala sa jedne na drugu stranu terena i naterao ga na grešku, 40:15, da bi Nadal pogodio forhend paralelu za 40:30.Drop šot u mrežu, izjednačenje!

Potom divan servis i lagano poentiranje na mreži za prednost, ali forhenda Nadala, neodbranjivo za novo izjednačenje.Opet je Španac stigao lednu kratku loptu i poentirao, došao do brejk lopte... Koristi je, posle dva loša smeča Novaka, dobio je igru na mreži i vodi 2:0.

19:21 - Koliko imaju vremena da završe meč sa publikom na tribinama?

Nadal and Djokovic have 3 hours and 36 minutes to close the match. #curfew — Tennis Majors (@Tennis_Majors) 11. јун 2021.

19:19 - 0:1 - Kakav gem, Novak ne koristi dve brejk lopte !Prvi poen u meču dobio je Novak, potom snažan servis Španca za 15:15. Dva puta je Rafa gađao Novaka u telo na mreži posle sjajnog poena!Stigao je Đoković drop šot Nadala, 30:30.I odmah šansa za brejk, Rafa je pogrešio iz forhenda, poslao lopticu u mrežu! Neutralisao je Nadal as servisom, pogodio je liniju.

Ponovo je Novak naterao Španca na grešku, sjajno je izgradio poen, nova brejk šansa...Međutim, neverovatno, servis u liniju ponovo, servis viner, izjednačenje.Na prednost, Nadal pravi duplu grešku, a onda posle loba, Novak greši posle povratne lopte Nadala na smeču!Potom poen za Rafu i ima gem posle devet minuta igre. Kakav uvod!

19:09 - Počeo je 58. meč Đokovića i Nadala.

19:08 - Nadal izabrao da servira prvi! Meč kreće uskoro, a prvi servira Španac!

19:04 - Novak i Rafa su na terenu! Zagrevaju se šampioni... Meč kreće uskoro.