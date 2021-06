(UŽIVO) NAJBOLJI NA SVETU PROTIV KRALJA ŠLJAKE: Nadal dobio početni set, Novak sve bolji!

Što se tiče okršaja na Rolan Garosu, ovo im je tačno deveti meč.

Španski teniser je bio daleko uspešniji ima sedam pobeda i svega jedan poraz, onaj u četvrtfinalu iz 2015. godine.

Tada je Novak postao drugi teniser u istoriji (prvi Robin Sodeling 2009.) koji je pobedio Rafu na šljaci u Parizu.

Takođe, Đokoviću je ovo jubilarno 40. grend slem polufinale, a Nadalu 35.

UŽIVO - TOK MEČA:

20:27 - 3:6, 2:2 - Potvrda brejka Nadala! Uspeo je Novak da dođe do 30:30, a onda sjajan servis Nadala kojim je došao do lakog poentiranja za 40:30.Greška Novaka iz forhenda donela je Špancu 2:2.

20:21 - 3:6, 2:1 - Ribrejk Nadal! Auuuuu! Sada Novak greši, lako je Nadalu poklonio tri prilike da vrati brejk. Španac koristi poklon pravi brejk s nulom, vratio je izgubljeno, 2:1.

20:18 - 3:6, 2:0 - Brejk Đoković! Sada Novak crta, pogađa linije, sve stiže!Rafa počinje više da greši, tako je Novak došao do 0:30.Nova greška Nadala iz forhenda, sedmi poen Novaka u nizu, tri brejk šanse za Novaka!

Prvu ne koristi, imao je Nadal sreće da je ritern jedva prešao mrežu, 15:40.Ali ne vredi Špancu, novi aut iz forhenda i Novak ima brejk, vodi 2:0!

20:14 - 3:6, 1:0 - Idemoooo! Gem s nulom! Odličan start Novaka u drugom setu, sad kao da kreće iz početka.Gem bez izgubljenog poena, sada je mnogo bolje krenuo u set.

Off to the races 🏃‍♂️@RafaelNadal barrels out of the starting blocks 5-0, breaking the Djokovic serve twice, and survives pushback to earn the first set 6-3. #RolandGarros pic.twitter.com/sFqpa1I2Na