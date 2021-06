(UŽIVO) NOLE IGRA ZA TRON ROLAN GAROSA! ĐOKOVIĆ - CICIPAS, Novak propustio dve brejk lopte u prvom gemu

Rolan Garos danas dobija novog vladara.

Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas vode borbu za titulu u Parizu, a spektakl bi trebalo da počne u 15 časova.

Nakon impresivnog trijumfa nad Rafaelom Nadalom u polufinalu, srpski teniser svakako je favorit, uz to ima i odličnu motivaciju da se po broju Gren Slem trofeja dodatno približi Nadalu i Federeru koji sada imaju po 20, a Đoković trenutno 18 trofeja na najvećim turnirima.

Motivisan je i Grk, budući da je jedini u svojoj zemlji kojem je uspelo da se domogne finala Rolan Garosa. Cicipas bi voleo da na istorijski rezultat koji je ostvario za sebe i Grčku, „udari“ i dodatni pečat.

Mnogi smo već upisali trofej Rolan Garosa pored imena Novaka Đokovića, pošto je već pobedio Rafaela Nadala, ali ne treba zaboraviti da je Stefanos Cicipas fantastičan ove sezone i zapravo ima najbolji skor od svih tenisera.

Jedno je sigurno - igra se vrhunski tenis!

TOK MEČA:

PRVI SET:

3:3 - Sigurni su i Srbin i Grk, sada sa 40:0, as poenom dobija Đoković šesti gem.

2:3 - Neiznuđena greška za Cicipasa. Nole izjednačava sa 30:0, a odmah u narednom poenu dolazi do petog asa. Ima dosta problema Đoković da mu pročita servis. Grčki teniser na kraju spasava gem i dolazi do 3:2.

2:2 - Savršen je Nole u ovom gemu. Dva vinera i bez izgubljenog poena. Svaka čast!

1:2 - Odličan je Grk u trećem gemu, brzo je došao do gem lopte, ali je Đokovićev ritern odličan. Međutim, grčki teniser dolazi do četvrtog asa.

1:1 - BRAVO, NOLEE! Za razliku od maratonskog uvodnog gema, na servis Đokovića, Srbin ga dobija za svega minut i po.

0:1 - Stegnuto je Stefanos Cicipas ušao u meč. Imao je duplu servis grešku, a potom na gem lopti loš prvi servis, te Novak Đoković dolazi do izjednačenja. Nije ni Novak bio sjajan, videli smo čak sedam grešaka u prvih osam poena, a onda i dve brejk šanse za Srbina! Odlično reternira Novak, osvojio je nakon servisa protivnika tri poena odmah na startu. Dolazi Đoković do brejk lopte. Strašno servira Stefanos Cicipas na početku sa tri as poena dolazi do gema i to nakon osam minuta igre.