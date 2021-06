(UŽIVO) SRPSKA ZVER SE PROBUDILA! ĐOKOVIĆ - CICIPAS: Nestvaran Nole gazi Grka bez pardona!

Rolan Garos danas dobija novog vladara.

Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas vode borbu za titulu u Parizu, a spektakl bi trebalo da počne u 15 časova.

Nakon impresivnog trijumfa nad Rafaelom Nadalom u polufinalu, srpski teniser svakako je favorit, uz to ima i odličnu motivaciju da se po broju Gren Slem trofeja dodatno približi Nadalu i Federeru koji sada imaju po 20, a Đoković trenutno 18 trofeja na najvećim turnirima.

Motivisan je i Grk, budući da je jedini u svojoj zemlji kojem je uspelo da se domogne finala Rolan Garosa. Cicipas bi voleo da na istorijski rezultat koji je ostvario za sebe i Grčku, „udari“ i dodatni pečat.

Mnogi smo već upisali trofej Rolan Garosa pored imena Novaka Đokovića, pošto je već pobedio Rafaela Nadala, ali ne treba zaboraviti da je Stefanos Cicipas fantastičan ove sezone i zapravo ima najbolji skor od svih tenisera.

Jedno je sigurno - igra se vrhunski tenis!

TOK MEČA:

PETI SET 6:7, 2:6, 6:2, 6:2

2:1 - Nestvaran poen Đokovića, skratio je Cicipas, Novak odgovara istom merom, skraćenom dijagonalom. Još jednom pokušava Grk skraćenom loptom, ovoga puta odlazi u aut pokušaj Đokovića - prednost Cicipasa. Potom stiže odgovor Đokovića koji dolazi do đusa. Uspeva Stefanos potom da pogodi liniju i još jednom dođe do prednosti. Ne odustaje ponovo Novak, koji nakon šest minuta treći put dolazi do izjednačenja, a potom i do prednosti, koristi je Novak!

1:1 - Đoković je imao dve gem lopte, prvu nije iskoristio. U drugoj nije dozvolio protivniku da odgovori. Odličnim servisom izjednačuje.

0:1 - Atmosfera na tribinama u trenucima podseća više na Dejvis kup nego na finale Rolan Garosa. Đoković ponovo ima brejk loptu na početku seta. Nije je iskoristio - Izjednačenje. CIcipas se izborio za prednost., a Novak je to još jednom anulirao. Po drugi put Đoković ne uspeva da dođe do brejka - prednost za Grka koji dolazi do bitnog gema.

ČETVRTI SET 6:7, 2:6, 6:2, 6:2

6:2 - Siguran na svoj servis Novak, dolazi do 30:0. Gađao je u narednom Novak liniju, ali je sreća bila saveznik Cicipasu. Već u narednom dolazi prvi teniser sveta do dve set lopte. Bekhend paralelom Novak se vraća kao feniks u ovaj meč.

5:2 - Uspeo je Cicipas da produži set. Odservirao je as za gem, te će sada Novak servirati za izjednačenje i peti set.

5:1 - Cicipas servira za ostanak u setu. Ponovo Đoković sigurnom igrom, sa 40:15 dobija gem.

4:1 - Stefanos Cicipas je odgovorio na prethodni gem i još jednim asom upisao jedinicu na semaforu u petom gemu četvrtog seta.

4:0 - Još jedan siguran gem na servis Đokovića. Potvrdio je još jednom brejk, a ovog puta je rivalu dozvolio samo jedan poen.

3:0 - Novak je ponovo imao prednost, ali sa dva dobra poena izjednačuje Cicipas na 30:30, a potom do nove brejk prilike ima Đoković novi brejk. Ulazi nervoza u igru Grka koji ju je iskalio treskanjem reketa o šljaku. Čini se da mu je to godilo, stigao je do izjednačenja. Dva puta je odbranio brejk loptu, a sada dolazi do gem lopte Grk. Pokušao je da iznenadi Đokovića peti teniser sveta skraćenom loptom, ovog puta Novak je bio na svom nivou i produžuje gem. U narednom poenu pokušao je dijagonalom Cicipas - nova brejk-lopta za Srbina. Velika borba u ovom trenutku. Do treće brejk-lopte dolazi novak. Ova mu je bila srećna 3:0 za Srbin

2:0 - Novak diktira tempo - potvrdio je sa lakoćom brejk. Cicipasu je pripao prvi poen, a Novak vezuje tri naredna.

1:0 - Nakon kratke pauze zbog masaže vratio se Grk na teren. Videćemo koliko će moći u nastavku meča. Đoković je dobro počeo četvrti set. Ima prednost 30:15. Sada dve brejk-lopte za Srbina na startu seta. Nakon duple servis greške vodi Novak.

MEDICINSKI TAJM-AUT ZA CICIPASA - Grčki teniser je u pauzi između setova zatražio medicinski tajm-aut, požalio se dežurnom lekaru na bolove u leđima. Usledila je pauza zbog masaže Stefanosa Cicipasa

TREĆI SET 6:7, 2:6, 6:2

6:2 - Đoković je sa dva fantastična poena došao 30:0. Ipak, ne predaje se Cicipas koji dolazi do petog vinera u nizu, a potom duplom servis greškom dozvoljava protivniku da izjednači, da bi nakon toga dva sigurna poena odigrao i smanjio zaostatak u setovima.

5:2 - Iskoristio je grešku Cicipasa Đoković koji lako dolazi do 30:0 na servis rivala. Dve skraćene lopte donele su Grku poen. Potom forhend dijagonalom dolazi do izjednačenja. Sjajan tenis, posebno na mreži igraju obojica, a Stefanos dolazi do gem lopte. Sa četiri vezana vinera Cicipas smanjuje zaostatak.

5:2 - Cicipas ima deset grešaka u trećem setu, što je daleko iznad proseka kada pogledamo prva dva seta. Ipak, došao je do prednosti 15:30. Dva odlična poena Đokovića i dolazi Srbin do gem lopte. Iskoristio ju je fantastičnom dijagonalom gde je pogodio samu liniju.

4:2 - Stegla se ruka Stefanosu Cicipasu koji sada pravi dve duple servis greške. Dolazi do 40:30 Grk sa dva laka poena.

4:1 - Najzad Novakova serija od tri dobijena gema. Potvrdio je sigurnom igrom brejk iz prethodnog gema.

3:1 - Skoncentrisan je Cicipas na svaki poen, a nakon odličnog servisa dolazi do 40:15. Dobro se iz bekhend paralele brani Srbin kod prve gem lopte za Grka. Još bolji je bio kod druge - izjednačenje. Brejk lopta za Đokovića. Gledamo odličan tenis u ovim momentima, a Grk se dobro brani. Po treći put Cicipas uspeva da spasi brejk loptu - jak pritisak Novaka. Deset minuta traje gem, a sada Cicipas dolazi do prednosti. Ovoga puta Novak pogađa liniju, šesto izjednačenje u gemu. Uspeo je Novak da ga slomi i dobije gem.

2:1 - Novak ponovo ima dosta problema na svoj servis, ali hrabrom igrom dolazi do gem lopte. Tridesetim direktnim poenom dolazi Cicipas do izjednačenja. Bilo je 30:30, a na kraju jakim forhendom Novak ponovo vodi.

1:1 - Desetim asom dolazi do dve brejk lopte Grk, a odličnim riternom vraća novak prvu. Ali ne i drugu.

1:0 - Meč se nastavlja nakon pauze. Novakje napustio teren - čeka se njegov povratak. Promenio je Đoković majicu u pauzi. Vodi Đoković, za razliku od prethodnog seta nije dozvolio brejk.

DRUGI SET 6:7, 2:6

2:6 - Pomirio se Đoković sa gubitkom seta, te je rival dobio gem za samo dva minuta. Novak odlazi do svlačionice u pauzi.

2:5 - Dve brejk lopte za Cicipasa, uspeo je Đoković da dobrim servisom odbrani prvu. Dosta sreće imao je Novak. Pogađa Grk vrh mreže, a loptica odlazi u aut - 40:40. Hrabro igra Stefanos, koji gotovo da ne greši. Pogodio je liniju i ponovo ima prednost. Novi brejk za Cicipasa.

2:4 - Ne uspeva Đoković da vrati brejk. Cicipas dolazi sa lakoćom do 40:0, a potom novim asom upisuje novi gem na servis.

2:3 - Od neproceljive važnosti je to što je sa lakoćom, 40:0 dobio Đoković peti gem.

1:3 - Čvrste razmene Grčkog tenisera, nije na najbolji način u ovom gemu na njih odgovorio Đoković te Cicipas sigurno dolazi do servis gema.

1:2 - Smanjuje prednost rivala Đoković i prekida negativnu seriju.

0:2 - Cicipas na početku drugog seta igra kao u transu. Uspeo je da prebaci tešku lopticu i natera Novaka na grešku. Ipak, naš teniser se vraća u narednom i vodi 30:15. Osmi as doneo je Grku gem loptu, a potom šalje lopticu u aut.

0:1 - Ponovo šok za Đokovića. Cicipas dolazi do gema na servis najboljeg tenisera sveta.

PRVI SET 6:7

TAJ BREJK - Prva dva poena dobija Stefanos Cicipas. Nakon duge razmene Grk dolazi do 3:0. Velike probleme sunce pravi Đokoviću koji ne može da se prilagodi, te Stefanos dolazi do velikih 4:0. Sada je grčki teniser završio na travi, okliznuo se, zadržao se levom šakom, Novak dolazi do poena - 1:4. Potom Đoković perfektnim drop-šotom dolazi do drugog poena u taj-brejku. Dobra stvar za srpskog tenisera je što je sada promenio stranu. Grk forhend paralelom dolazi do 5:2. Novak dolazi do dva poena, drugi je bio praktično nemoguć. Lopticu je pogodio vrhom reketa, a ona pleše na vrhu mreže i odlučuje da padne na Grkovu stranu. Već u narednom izjednačuje Novak - 5:5. Đoković četvrtim uzastopnim poenom ima set loptu. Spašava se Cicipas. Sada Cicipas ima set loptu i koristi je. Nakon sat vremena i osam minuta Cicipas vodi sa 1:0

6:6 - Đoković dopušta rivalu da dobije dva poena u ovom presudnom gemu. Muči se Novak sa strane na kojoj sija sunce, rivalu je dozvolio tri brejk lopte. Prvu Cicipas nije iskoristio. Ne spašava Đoković drugu - brejk za Cicipasa.

6:5 - Đoković je poveo u 11. gemu, a potom poklonio poen rivalu. To koristi Grk i u sledećem poenu dolazi do 30:15. Laserski precizno je Novak pogodio liniju, naterao je Cicipasa da pogreši 30:30. Drugu brejk loptu ima Novak, Grk je sve nervozniji, a to dovodi do grešaka.

5:5 - Probudili su se navijači na "Filip Šatrijeu". Novak je u zaostatku 15:30, a potom fantastično servira Novak. Loše je zahvatio u narednom poenu lopticu Novak, te Cicipas ima set loptu. Nikako Cicipasu ne odgovaraju duge razmene sa Novakom, a to još jednom koristi Đoković i nakon 24 razmene dolazi do poena - izjednačenje. Težak gem pod pritiskom dobio je Novak.

4:5 - Gem za Grka s nulom! Cicipas se ne šali, sedmi as, pa forhend paralela viner za 30:0 i izlazak na mrežu i volej, 40:0. Šta je potom stigao Grk, gotovo nedostižnu lopticu je vratio u teren i sada vodi 5:4.

4:4 - Dva sjajna Novakova vinera na 15:15, dolazi iz forhenda do 40:15. Izgubio je naredni poen, ali je potom usledio novi dobar servis za 4:4.

3:4 - Pad Novaka, ali sve je srećom u redu! Šesti as za Cicipasa, a u sledećem poenu Novaka je iznenadio drop-šotom, pročitao je Novak, a izlazak na mrežu Grka bio je prava opcija. Neverovatan tenis, pao je Novak nakon još jednog pročitanog drop-šota, sve je u redu sa srpskim teniserom. Potom dolazi do gema Cicipas.

3:3 - Sigurni su i Srbin i Grk, sada sa 40:0, as poenom dobija Đoković šesti gem.

2:3 - Neiznuđena greška za Cicipasa. Nole izjednačava sa 30:0, a odmah u narednom poenu dolazi do petog asa. Ima dosta problema Đoković da mu pročita servis. Grčki teniser na kraju spasava gem i dolazi do 3:2.

2:2 - Savršen je Nole u ovom gemu. Dva vinera i bez izgubljenog poena. Svaka čast!

1:2 - Odličan je Grk u trećem gemu, brzo je došao do gem lopte, ali je Đokovićev ritern odličan. Međutim, grčki teniser dolazi do četvrtog asa.

1:1 - BRAVO, NOLEE! Za razliku od maratonskog uvodnog gema, na servis Đokovića, Srbin ga dobija za svega minut i po.

0:1 - Stegnuto je Stefanos Cicipas ušao u meč. Imao je duplu servis grešku, a potom na gem lopti loš prvi servis, te Novak Đoković dolazi do izjednačenja. Nije ni Novak bio sjajan, videli smo čak sedam grešaka u prvih osam poena, a onda i dve brejk šanse za Srbina! Odlično reternira Novak, osvojio je nakon servisa protivnika tri poena odmah na startu. Dolazi Đoković do brejk lopte. Strašno servira Stefanos Cicipas na početku sa tri as poena dolazi do gema i to nakon osam minuta igre.