OVE NOVAKOVE REČI ĆE DUGO PAMTITI: Đoković brutalno odgovorio Grcima koji su ga PROVOCIRALI TOKOM FINALA!

Novak Đoković je najbolji teniser sveta svih vremena i to očigledno mnogima smeta.

Tako je bilo i tokom finala na Rolan Garosu gde je većina navijača na stadionu "Filip Šatrije" podržavalo Stefanosa Cicipasa. Ne samo da su glasno, kao na Dejvis kupu, navijali protiv Novaka, nego su neki grčki navijači išli korak dalje i provocirali Novaka.

A special message for the fans of Serbia 🇷🇸#RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/KKexGweaY6