OTAC DEČAKA OTKRO DETALJE SA TERENA ROLAN GAROSA: Njegov sin nije dobio SAMO REKET! Novak je imao još poklona za vernog navijača (FOTO)

Nedelju 13. jun zauvek će pamtiti svi navijači Novaka Đokovića, ali verovatno najviše sedmogodišnji francuski dečak Tom, kome je najbolji teniser sveta poklonio reket iz zahvalnosti što mu je pomogao da preokrene meč protiv Cicipasa.

Francuski sajt "Francebleu" uspeo je da dođe do oca sedmogodišnjeg Toma, čije su suze radosnice i neizmerna sreća nakon što je dobio reket od Đokovića, obišle planetu.

Cela njegova porodica bila je na tribinama Rolan Garosa, a njegov otac je otkrio da je Tom veliki navijač Đokovića.

A ispostavilo se da mu je bio i trener u finalu u Bulonjskoj šumi, što je Nole potvrdio posle finala u kome je stigao do 19 titule na gren-slemovima.

- Na meč je došao u srpskoj majici - otkrio je njegov otac, a zatim opisao detalje tokom meča, naročito kada je Novak izgubio prva dva seta od Cicipasa u finalu.

- Počeo je vrlo snažno da ohrabruje Novaka, koji ga je primetio. Uspostavili su neku vezu. Kada je došao da sedne nasuprot nas, pogledao je Toma i podigao mu palčeve u vis i namignuo.

Novak se nije zaustavio samo na poklonjenom reketu, majka objavila emotivne fotke.

TOM NE SKIDA KAČKET S GLAVE

Interesantno je da nakon finala sedmogodišnji dečak i dalje pod utiskom Novakovog gesta. Otac otkriva i da sada ne skida kapu koju mu je Novak poklonio.

- Bio je neverovatno srećan. Siguran sam da je o tome razgovarao i sa prijateljima. Jutros je želeo da uzme kapu i odnese je u školu. To je trenutak koji će mu se zauvek urezati u sećanje. Želeo je da nosi kačket i popodne na ručku. U subotu igra na turniru, mislim da će ga i tada nositi - ispričao je otac dečaka.

It only takes one act of kindness to brighten someone's day. #mondaythoughts



Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title-winning racket to a young boy. pic.twitter.com/sRj2nBP0wU