CICIPAS VAN SEBE NAKON MEČA SA NOVAKOM: Nakon porodične tragedije i poraza, Grk rešio da se POVUČE sa narednog turnira!

Grk je posle poraza od Novaka Đokovića i porodične tragedije koja ga je zadesila pošto mu je umrla baka, odustao od učešća na turniru u Haleu, koji prethodi Vimbldonu.

"Iz ličnih razloga, Cicipas je odustao od singla i dubla. Zameniće ga Janik Hanfman u singlu. Tandem Petros i Cicipas biće zamenjen Janikom Hanfmanom i Dominikom Kepferom u dublu", navodi se na sajtu turnira u Haleu.

Due to personal reason, #Tsitsipas has withdrawn from the Singles and Doubles Draw at the #NOVENTIOPEN. He will be replaced by Yannick Hanfmann in the Singles. The team Petros & Stefanos Tsitsipas will be replaced by the team Yannick Hanfmann/Dominik Koepfer in the Doubles. #atp pic.twitter.com/L6A83UCcMT