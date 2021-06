NOLETA ČUVAJU KAO PUTINA: Evo kakvo obezbeđenje ima najbolji teniser sveta!

Nakon što je osvojio Rolan Garos, Novak je par dana proveo u Beogradu, a odmah zatim sa porodicom otišao na Majorku gde se naporno sprema za izazove u Londonu.

Nole je odlučio da nastupi na ATP turniru iz serije 250, ali samo u dublu.

