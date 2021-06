GODINU DANA BEZ BOBANE VELIČKOVIĆ MOMČILOVIĆ: I dalje čekamo ISTINU I PRAVDU, naša šampionka je makar to zaslužila

Godinu dana prošlo je od tragične smrti naše šampionke u strelajaštvu.

Tačno godinu dana prošlo je od tragične smrti naše legendarne reprezentativke u streljaštvu Bobane Veličković Momčilović, a još nije zvanično ustanovljeno da li je i ko je kriv za njen odlazak nekoliko dana nakon porođaja.

Njen prvi trener Boban Marković za medije je rekao da je u streljani u kojoj je Bobana gradila svoju šampionsku karijeru, jedan kutak posvećen samo njoj.

- Mi smo posle tragedije, na moj predlog, odlučili da sa tog njenog mesta, njenog ćoška kako je ona to zvala, više niko nikada ne puca. Ostaće memorijalni kut u našoj streljani. Obeležili smo ga stvarima koje je ostavila neposredno pred odlazak na porođaj. To su Bobanine lične stvari i pokušaćemo da to, zajedno sa imenom ovog sportrskog centra, ostane za večno sećanje na nju i sport uopšte u ovom gradu.

Gledamo u flašicu sa vodom, lap-top, jednu od zlatih medalja, nešto dalje na zidu ih je bezbroj, majicu koju je nosila na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, a tu je i jedna od akreditacija sa velikih svetskih takmičenja.

- To je medalja sa jednog od domaćih prvenstava, poslednje kolo na kom je učestvovali nekoliko meseci pred odlazak - objašnjava Boban, pa otkriva i kako se bori sa bolnom istinom da Bobane više nema.

- Suština mog načina razmišljanja o životu i smrti je da to što osećamo nedostatak ljudi do kojih nam je stalo, pogotovo maldih i talnetovanih poput Bobane, pokušam da nadomestim sećanjem. Mislim da to sećanje u nama, o ljudima koji su nam bliski i koji su nam u srcu, da jednostvno en dozvoljava da ih smatramo izgubljenim. Oni su tu sa nama i mi ćemo sećanjem i mislima da budemo sa njima. Naravno sve što se dogodilo sa Bobanom i sam način te tragične smrti, moram da kažem, sve je i dalje jedna velika nepoznanica i nadam se da će vremenom i ta strana medalje da se rasvetli.

Godinu dana prošlo je od tragične smrti naše šampionke u strelajaštvu Bobane Veličković Momčilović, a još nije zvanično ustanovljeno da li je i ko je kriv za njen odlazak nekoliko dana nakon porođaja. Vreme je da se sazna i objavi, a, ukoliko se krivica dokaže, i da počinioci budu strogo i žestoko kažnjeni. Bobana je makar to zaslužila.