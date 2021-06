AMERIKANAC UZBURKAO TENISKI SVET! Ovo je ozbiljno upozorenje za Novakove rivale!

Legendarni američki teniser Džon Mekinro uvek je pričao bez dlake na jeziku.

Znao je da hvali Novaka Đokovića, ali i žestoko da nagazi prvog tenisera sveta. Pred početak Vimbldona, kaže da Srbin može do "Zlatnog slema", pošto je već trijumfovao na Rolan Garosu.

Novak je ove sezone osvojio titule na Australijan Openu i Rolan Garosu. Posle pobede u Parizu najavio je da želi "Zlatni slem", odnosno trofeje i na Vimbldonu, Olimpijskim igrama i US Openu.

- Najveća prepreka moglo bi da mu bude fizičko stanje. Sada je na pola puta. Izgledao je fenomenalno u Parizu. Osvojio je najteži turnir za njega - rekao je Mekinro.

- On je najbolji igrač svih vremena na betonu. Ako ostane zdrav, ima šanse da osvoji "Zlatni slem". To ujedno znači da će ići u Tokio, što je fenomenalno za Srbiju. Pitao sam se hoće li to uraditi. Činjenica da hoće, pokazuje koliko veruje da može da osvoji zlato.