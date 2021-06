(UŽIVO) VIMBLDON! ĐOKOVIĆ IDE KA POBEDI: Novak sipa as servise kao iz rukava!

Novak Đoković i Britanac Džek Drejper igraju meč prvog kola na 134. Vimbldonu. Petostruki šampion turnira po tradiciji otvara takmičenje na Central kortu od 14.30 časova i nema opasnosti da taj meč kasni pošto teren ima pokretni krov.

Kiša je prvog dana već napravila problem organizatorima, pošto je padala tokom prvog dela dana, pa je početak mečeva na spoljnim terenima morao da se pomeri.

Kada je reč o susretu Đokovića i Drejpera, ovo im je prvi okršaj na ATP Turu.

Drejper ima 19 godina i nalazi se na 253. mestu ATP liste i dobio je specijalnu pozivnicu organizatora da učestvuje.

Novak započinje misiju osvajanja šestog pehara na Vimbldonu i 20. grend slema u karijeri čime bi se izjednačio sa Federerom i Nadalom.

Slavio je na poslednja dva izdanja londonskog turnira, 2018. i 2019. godine, pošto se 2020. zbog pandemije koronavirusa nije igralo.

TOK MEČA:

16:24 - 4:6, 6:1, 6:2, 2:1 - Brejk Đoković! Na 30:30 Drejper se okliznuo, Novak je dobio taj poen i stigao do brejk lopte.Sačekao je Drejper lopticu na mreži, pogodio težak volej i spasao brejk loptu.Ali lepo je Novak izbacio Britanca sa terena i onda rutinski plasirao forhend paralelu za novu brejk priliku.Drejper je odigrao visoki bekhend volej, pogodio liniju i oduševio sve na stadionu!Treći put, Novak do brejk lopte stiže greškom protivnika iz bekhenda, dubok ritern mu je doneo poen i kao u trećem setu, dolazi do brejka u trećem gemu!

16:18 - 4:6, 6:1, 6:2, 1:1 - As za asom! Šta reći, Novak nastavlja da sipa as servise, na 30:0 usledila su dva nova, ima ih ukupno 20 u meču.

16:17 - 4:6, 6:1, 6:2, 0:1 - Dobar start Britanca! Drejper je uspeo da odigra dobar gem na startu četvrtog seta.Izgubio je samo poen.

Djokovic-Draper 3rd set stats

6-2

13 W - 6 UFE

(Draper 2/2)

8 Aces

Those lobs!

served for the set in 46 sec 🔥 pic.twitter.com/p9bYAbSzkl — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) 28. јун 2021.

16:12 - 4:6, 6:1, 6:2 - Set Đoković! Savršenstvo! Četiri as servisa, u treptaj oka dobijen gem ujedno i ovaj set sa 6:2.

16:10 - 4:6, 6:1, 5:2 - Brejk za Novaka! Kada dođe do igre i kada se razvije poen, zna se ko je tu u prednosti.Na 30:30, Drejper je bekhend poslao u mrežu, a Novak je uspeo da ga lobuje posle čega je Drejper pogrešio i eto novog brejka za Srbina, 5:2.Sada će petostruki šampion servirati za prednost od 2:1 u setovima.

16:07 - 4:6, 6:1, 4:2 - Gem s nulom! Brzo, lagano, Novak oslično servira. Rezultat toga je još jedan savršen servis gem bez izgubljenog poena.

16:04 - 4:6, 6:1, 3:2 - Sigurni servisi mladog Britanca! Dobar servis gem i za Britanca koji je sada uspeo da smanji na 3:2.Imao je šestu duplu grešku u meču, ali ga to nije omelo da dobije ovaj gem.Ipak, Novak ima komande meča u rukama.

16:02 - 4:6, 6:1, 3:1 - Eskpresna potvrda! Ekspresna potvrda brejka, posle 40:0, Usledila je bekhend paralela koja se spustila na liniju.Sve sada ide kako treba za šampiona, 3:1.

15:59 - 4:6, 6:1, 2:1 - Brejk Đoković! Još jedan gem na servis Britanca gde je bilo dosta borbe, ali Novak nije tek tako petostruki šampion.Koristi prvu priliku za brejk i stiže do prednosti od 2:1!Usledio je krik koji je prodrmao sve na tribinama!

15:54 - 4:6, 6:1, 1:1 - Gem za 57 sekundi! Sjajno servira Novak, ima već 12 as servisa od početka meča.Posle 30:0 pogodio je dva neodbranjiva servisa i dobio gem posle samo 57 sekundi igre!

15:52 - 4:6, 6:1, 0:1 - Gem za Britanca! Zanimljiv gem na startu trećeg seta.Veća borba u poenima, razmena udaraca, na kraju Drejper je na 40:30 dočekao Novakovu grešku i tako je poveo sa 1:0.

15:44 - 4:6, 6:1 - Set Đoković! Stvari se vraćaju na svoje mesto.Uspeo je Drejper da dođe do 30:30, ali ne i dalje, devetim as servisom je Novak stigao do set lopte, a onda desetim do izjednačenja u meču!Set za 26 minuta, to je šampionski ritam Đokovića.

15:42 - 4:6, 5:1 - Novi brejk! Na 40:30, odigrao je Novak odličan volej na mreži koji Drejper nije mogao da vrati.Potom sjajan pasing šot po dijagonali kada je probio Britanca na mreži, brejk lopta koju sada ne propušta, Drejper je bekhend poslao u mrežu!Sada Novak ima 5:1 uz dva brejka prednosti.

15:36 - 4:6, 4:1 - Novi lak gem broja jedan! Žuri se Novaku u ovom setu, veoma lako dobija svoje servis gemove.Ne daje ni gram šanse Drejperu da se ponada da može da uradi nešto kao na početku meča.

15:34 - 4:6, 3:1 - Gem za Drejpera! Stigao je Novak do 30:30, a onda je Drejper opet pogodio servis viner.Lob nije uspeo, Drejper je to iskoristio da lagano poentira i smanji na 3:1 i drugom setu.

15:29 - 4:6, 3:0 - Potvrda brejka! Lagano je sada šampion Vimbldona stigao do 3:0.Odlino servira, posle osam minuta ima komotnu prednost u drugom setu. Sve se brzo razvija kada servira.

15:28 - 4:6, 2:0 - Brejk Đoković! I evo ga, konačno brejk!Na 30:40, Britanac je napravio duplu servis grešku i tako je Novak uspeo da oduzme servis protivniku.

15:23 - 4:6, 1:0 - Sigran start drugog seta! Novak je sigurno započeo drugi set.Pogodio je česti as u meču, dobio nadmudrivanje na mreži i tako stigao do početnog gema u drugom setu.

Upset on the cards? 👀



Wild card Jack Draper wins the first set 6-4 against reigning Wimbledon champion Novak Djokovic on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/EsOGlxpJWd — Wimbledon (@Wimbledon) 28. јун 2021.

15:21 - 4:6 - Set Drejper! Šta reći, Drejper je odigrao set kao u transu.Servira sjajno, odlično se kreće, a Novak je proipustio mnogo prilika. Servis vinerom Drejper je dobio poen kojim je posle 37 minuta igre overio osvajanje početnog seta sa 6:4.

15:14 - 4:5 - Ekspresan gem! Savršen, brz gem za minut, Novak je bez izgubljenog poena stigao do 4:5.Sada mora da napravi brejk ako ne želi da izgubi početni set u meču i na turniru.

15:13 - 3:5 - Nove četiri brejk lopte - ništa! Lagano je Đoković došao greškama protivnika do 0:40 i tri brejk lopte.Ovog puta Britanac je pogodio prvi servis i spasao prvu, potom je drugu i treću spasao dobrim drugim servisima, kada je Novak poslao lopticu iz riterna u aut.Usledio je dug poen i greška levorukog Drejpera po paraleli, ali je onda usledio as! Drugi na meču, potom još jedan, treći.I uspeo je da istera Novaka sa terena, forhend u mreži i tinejdžer i dalje odoleva, vodi sa 5:3.

15:06 - 3:4 - Lagan gem! Lagano je stigao do 40:0, a onda je bekhend volej završio u mreži.Ništa zato, odličan servis posle toga, i smanjio je tako na 3:4.Malo manje klizanja, više koncentracije na brejk šansama i sve će se brzo vratiti u normalu za broja jedan.

15:04 - 2:4 - Nove propuštene brejk šanse! Nove dve brejk lopte, 15:40 i Novak ih ne koristi.Okliznuo se na drugoj, pao je na leđa, izgubio poen, a onda je Drejper proservirao, dobio još dva poena u nizu i izvukao se iz neprijatne situacije.

14:59 - 2:3 - Siguran gem! Jedan izgubljen poen Novaka u ovom gemu, a pogodio je i dva as servisa, tako da je lako dobio servis gem.Sada treba da pritisne protivnika i vrati brejk.

14:56 - 1:3 - Potvrda brejka! Nema šale sa Britancem, potvrdio je brejk.U ovom gemu je pogodio as servis jačinom od 126 milja na sat, a Novak još traži sebe.

14:52 - 1:2 - Brejk za Britanca! Sa dve servis greške, Novak je poklonio protivniku dva poena za 15:30. Potom je Drejper stigao do dve brejk lopte.Prvu ne koristi, odlično je Novak odigrao volej, a onda je forhend završio u mreži i Drejper je došao do brejka!

14:49 - 1:1 - Propuštena brejk lopta! Britanac je probio led.Dva poena Drejpera za 30:0, pa potom tri poena broja jedan i odmah šansa za brejk.Ne koristi je, pao je u tom poenu, što je Drejper iskoristio, a potom je Novak izbacio lopticu u aut, da bi Drejper dobio gem smeč udarcem na mreži.

14:43 - 1:0 - Za početak, gem s nulom! Odličan početak broja jedan na 134. izdanju Vimbldona. Servis gem koji je dobio bez izgubljenog poena.

Autor: