SERENA VILIJAMS U SUZAMA PREDALA MEČ: Neverica na Vimbldonu! (VIDEO)

Serena je proklizala na terenu, pala je i povredila nogu već na startu meča. Potom je pokušala da nastavi meč, servirala je u suzama, ali je bol bila prejaka i morala je da preda meč već u ranoj fazi pri rezultatu 3:3 u prvom setu.

Amerikanka, koja je na ovom Vimbldonu želela da izjednači rekord Margaret Kort po broju Grend slem titula, jer joj nedostaje jedna da stigne do brojke od 24, morala je već posle prvog kola da preda meč.

Ona je u suzama otišla sa centralnog terena uz ovacije publike, koja se nada da ovo nije njeno poslednje pojavljivanje na Vimbldonu kao aktivne igračice, jer će već u septembru napuniti 40 godina.

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s