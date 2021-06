ĐOKOVIĆ IDE U TREĆI KRUG VIMBLDONA: Novak zbrisao Andersona za 100 minuta!

Novak Đoković je izborio plasman u treće kolo Vimbldona. Najbolji teniser sveta je posle 100 minuta igre pobedio iskusnog Južnoafrikanca Kevina Andersona, 102. na svetu sa 6:3, 6:3, 6:3.

Bilo je to još jedno odlično izdanje branioca trofeja, koji je i ovog puita pokazao da je zaista najveći favorit za još jednu titulu u hramu tenisa..

Ovo je bio 12. okršaj dvojice igrača i Đoković u pobedama vodi sa 9-2.

Tri puta su se do sada sastajali baš na Vimbldonu, 2011. u prvom kolu, 2015. u osmini finala i 2018. u finalu i u sva tri meča slavio je Novak.

Đoković pokušava da dođe do svoje 72. pobede na londonskoj travi, u pohodu je na šestu titulu ovde i 20. grend slem.

TOK MEČA

3. SET

16:20 - 6;3, 6:3, 6:3 - Kraj meča! Na 40:15, udario je novak lopticu ramom, nije iskoristio prvu meč loptu.Koristi drugu, 12. put zaredom je u trećem kolu Vimbldona.

16:17 - 6:3, 6:3, 5:3 - Brejk Đoković! Pogrešio je Kevin iz forhenda, 0:15, pa je napravio duplu servis grešku za 0:30.Nova greška iz forhenda Andersona za 0:40 i tako je Novak stigao do "tripl" brejk šanse.Asom je Kevin, spasao prvu, potom novim i drugu, ali onda pasing šot Novaka i to je to - brejk!Sada će servirati za plasman u treće kolo!

16:13 - 6:3, 6:3, 4:3 - Nole kao Goran! Gem s nulom, navikli smo već od Novaka ovde.I da, dva asa za kraj gema, za 9:9 u asovima u meču. Briljantno. Servira kao Ivanišević nekada.

16:11 - 6:3, 6:3, 3:3 - Kevin odoleva! Joj jedan nešto lakši gem za Južnoafrikanca.Izgubio je samo poen, sada je 3:3.Ide li za njega onaj kritičan deo seta, ponovo?

16:10 - Mek u svom stilu: Učite, deco! Mekinro se nešto ranije oglasio o Novakovom servisu."Đoković jednostavno pogađa svit spotom. Poveo bih dete da gleda meč i uči iz svega što on radi".

16:07 - 6:3, 6:3, 3:2 - Nova "nula"! Savršen tač, prelep forhend volej Đokovića za 30:0. Potom greška Andersona po paraleli za 40:0, pa po diagonali, i to je novi gem bez izgubljenog poena.

16:05 - 6:3, 6:3, 2:2 - As Kevina za kraj gema! Trećom duplom greškom Anderson je poklonio Novaku poen za 30:30.Servis viner mu je doneo naredni poen, a potom je pogodio as, osmi u meču i sada je 2:2.

16:01 - 6:3, 6:3, 2:1 - Gem s nulom! Novak igra tako samouvereno, u onom pravom, šampionskom maniru.Anderson se za sada batrga, ali sve je u Novakovim rukama. Odavno.

15:58 - Sada jedan dobar gem za Andersona u kom je izgubio samo poen.

15:55 - Dva asa!Divan početak trećeg seta, lagan servis gem.Pogodio je dva asa za kraj, šesti i sedmi u meču i vodi sa 1:0.

2. SET

15:48 - Set Đoković! Iz greške u grešku je išao Kevin, nema ideju kako da zauistavi kola koja idu nizbrdo.Sjajan dubok ritern na liniju na set lopti i Novak je koristi, vodi sa 2:0!

15:42 - Brejk Đoković! Ma sjajno, šta reći! Odlična igra Novaka u polju, laka realizacija, a onda greška Andesona u razmeni za 0:40.Volejem je spasao Kevin prvu brejk loptu, ali savršen lob koji je pao na liniju doneo je Srbinu novi brejk. Vodi sa 4:3!

15:26 - Đoković nastavlja da muči Andersona, i ovog puta je morao Kevin da do gema dođe na razliku.Novak je tu negde, miriše na skori brejk, ali videćemo kako će ići dalje.Više brine ovo Novakovo učestalo padanje, kao da se igra na ledu.

15:21 - Odličan gem za Novaka, taman za početak drugog seta. Nikakav problem, kontroliše razmenu, dobro i dalje servira.

1. SET

15:11- Lagane greške protivnika, te odličan poen Novaka za kraj seta koji je trajao samo 32 minuta. Odličan start meča za broja jedan!

15:09 - Sjajnim pasing šotom po dijagonali probio je Kevina na mreži za početak gema.Potom je Anderson napravio prvu duplu grešku u meču, 0:30.Greška iz forhenda Južnoafrikanca donela je Novaku tri brejk lopte.Koristi prvu! Uhvatio je protivnika na ničijoj zemlji, i to je to - prvi brejk u meču!

15:02 - Nema brejka! Južnoafrikanac ne popušta na servisu, uostalom, to je njegova ideja - da makar dođe do taj-brejka i tu pokuša da nešto uradi, kao što je bio slučaj u prva dva seta 2015.Servis vinerom je došao do gema i sada je 3:3.

14:58 - Naterao je Anderson sada Novaka da igra gem na razliku.Odlično je vraćao Novakove servise u prvih šest poena.Ipak, servis vinerima, Novak je došao do prednosti i gema za 3:2.

14:53 - Čim se igra poen, čim su tu razmene, Novak je u prednosti. Kevin je servisom došao do 40:15, onda je Novak skratio loptu, dobio poen, ali na riternu Srbin se pokliznuo i pao i izgubio poen.Dobro je prošao, odmah je ustao.

14:47- Anderson dobio gem! Uspeo je Južnoafrikanac da počne meč dobrim servisima takođe.

14:46 - Novak servira savršeno.Tri asa u početnom gemu, ne može bolje!

14:38 - Na servisu je Novak Đoković.

14:31 - Igrači su na terenu! Novak i Kevin su upravo ušli na teren, pozdravljeni ovacijama sa tribina.

Novak je do drugog kola Vimbldona došao pobedom nad Britancem Džekom Drejperom, dok je Južnoafrikanac na startu turnira bio bolji od od Čileanca Marsela Tomasa Bariosa Vere.