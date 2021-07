BAŠ GA BRIGA ZA TENIS I VIMBLDON! Pogledajte šta radi Rafael Nadal! (FOTO)

Prvi teniser sveta će ako pobedu u Londonu imati 20 najvećih trofeja koliko imaju Nadal i Federer.

Nadal se ne potresa mnogo, ne misli na tenis. Španski teniser ne igra na Vimbldonu, otkazao je učešće i na Olimpijskim igrama. Kao razlog je naveo da je fizički prepoterećen i da mu je potrebno da provede malo vremena sa porodicom.

Dok se Đoković i Federer bore sa rivali na travi u Londonu, Rafa uživa na jahti sa prijateljima i porodicom.

Nadal relaxing on his 28-meter yacht 👌 (via Hola Magazine) pic.twitter.com/LmB4lauZsi