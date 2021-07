KAKVA BORBA! Posle drame u trećem setu i taj-brejka ZA INFARKT, Nole porazio Amerikanca za osminu finala Vimbldona

Srbin se u trećem kolu sastao sa Amerikancem Denisom Kudlom.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igrao je treće kolo Vimbldona, a protivnik mu je bio Amerikanac Denis Kudla (6:4, 6:3, 7:6).

Noleta u osmini finala čeka Kristijan Garin iz Čilea.

UŽIVO:

TREĆI SET, Đoković - Kudla 6:4, 6:3, 6:6

6:6 - Izjednačava Nole, a taj brejk će odrediti da li ćemo ga gledati u narednom kolu, ili će se igrati još jedan set.

5:6 - Kudla se ne da! Obezbedio je taj brejk i sada je na Đokoviću da uradi isto.

5:5 - Nole do izjednačenja, bez izgubljenog poena. Čini se da pritisak koji oseća samo prebacuje protivniku preko mreže.

4:5 - Amerikanac na gem do seta! Amerikanac je bio siguran na svoj servis.

4:4 - Nole je vezao tri gema zaredom! Sada ga dva dele za plasman u četvrto kolo.

3:4 - Brejk za Noleta!

2:4 - Vraća se Nole u igru! Dobio je gem sa nulom.

1:4 - Amerikanac ne odustaje! Osvojio je još jedan gem i sve je bliži da osvoji prvi set u ovom meču.

1:3 - Nole osvaja prvi gem u ovom setu i to bez izgubljenog poena.

0:3 - Amerikanac perfektan, izgubio je samo jedan poen u ovom gemu.

0:2 - BREJK ZA KUDLU! Ne dozvoljava Amerikanac Novaku da lako završi meč. Iskoristio je Kudla drugu brejk loptu u ovom gemu.

0:1 - Prvi gem za Amerikanca!

DRUGI SET, Đoković - Kudla 6:4, 6:3

6:3 - Novak osvaja drugi set!

5:3 - Imao je Nole sve set lopte i priliku da na servis rivala okonča drugi set. Ipak, izvukao se Amerikanac i uspeo da produži ovaj deo meč, bar za još jedan gem.

5:2 - Đoković se nije ni preznojio, a osvojio je servis gem. Kudla je imao brejk loptu, ali je Nole fantastičnom igrom vezao tri poena i pregazio Amerikanca.

4:2 - Kudla dobija gem! Prekinuo je Novakovu seriju brejkova.

4:1 - Nole je potvrdio brejk i samo ga dva gema dele od osvajanja drugog seta!

3:1 - Amerikanac nije uspeo da potvrdi brejk, pošto mu je Novak još jednom oduzeo servis i ponovo je stekao osetniju prednost i naterao 114. igrača sveta da juri rezultat.

2:1 - Kudla ne popušta! Slabiji gem za Noleta koji je Amerikanac iskoristio i smanjio razliku u drugom setu.

2:0 - Srbin se uigrao i Amerikancu sada ne pomaže ni servis! Novi brejk za Srbina!

1:0 - Đoković je drugi set otvorio sigurno - nije izgubio nijedan poen. Dobio je i jedan poklon, pošto je Amerikanac imao čistu poziciju, ali je loptu poslao daleko van terena.

PRVI SET, Đoković - Kudla 6:4

6:4 - Pojačao je Nole kada je bilo najpotrebnije i to je dalo rezultat. Servirao je Kudla za set, Đoković došao do dve brejk lopte, prvu je iskoristio i došao do prednosti.

5:4 - Novak furiozan, Kudla nije imao nikakve šanse.

4:4 - Amerikanac odlično servira i ne dozvoljava Novaku da ga ugrozi za sada.

4:3 - Novak bez problema osvaja gem na svoj servis. Služi ga prvi servis.

3:3 - Kudla siguran na svoj servis i dalje bez brejka.

3:2 - Bilo je 15:30 za Denisa, ali onda je Noletu u pomoć stigao servis i naš as je uspeo da dobije gem u kome rivalu nije dozvolio priliku da ga ugrozi.

2:2 - Đoković nije u ovom gemu osvojio nijedan poen.

2:1 - Nole uzima gem! Napravio je Srbin mnogo grešaka, čak pet neiznuđenih.

1:1 - Amerikanac žestoko uzvraća! Bez imalo muke je osvojio gem. Rivalu je dozvolio samo jedan poen.

1:0 - Gem za Đokovića! Nije Srbin dopustio protivniku mnogo igre.