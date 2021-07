(UŽIVO) NOLE JURI OSMINU FINALA VIMBLDONA! Srbin protiv kvalifikanta na putu ka tituli

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra treće kolo Vimbldona, a protivnik mu je Amerikanac Denis Kudla.

Đoković je veliki favorit protiv igrača koji se glavnog žreba trećeg grend slema domogao kroz kvalifikacije.

Denis, inače, zauzima 114. mesto na ATP listi, a sa Đokovićem se sastajao dva puta: oba puta 2019. godine, jednom na Vimbldonu, drugi put na US Openu.

Srbin je u oba meča bio ubedljiv - 3:0, 3:0.

Pobednik ovog meča u osmini finala će igrati protiv Kristijana Garina iz Čilea.

Ovaj meč možete da pratite u tekstualnom prenosu na portalu Pink.rs.

He's going for three #Wimbledon titles in a row. He's going for his 20th Grand Slam title, to equal Federer and Nadal. He's on Court No.1 now. Watch Novak Djokovic v Denis Kudla live on @BBCiPlayer and the BBC Sport app https://t.co/shBh4NooyY #bbctennis

UŽIVO:

PRVI SET, Đoković - Kudla 5:4:

5:4 - Novak furiozan, Kudla nije imao nikakve šanse.

4:4 - Amerikanac odlično servira i ne dozvoljava Novaku da ga ugrozi za sada.

4:3 - Novak bez problema osvaja gem na svoj servis. Služi ga prvi servis.

3:3 - Kudla siguran na svoj servis i dalje bez brejka.

3:2 - Bilo je 15:30 za Denisa, ali onda je Noletu u pomoć stigao servis i naš as je uspeo da dobije gem u kome rivalu nije dozvolio priliku da ga ugrozi.

2:2 - Đoković nije u ovom gemu osvojio nijedan poen.

2:1 - Nole uzima gem! Napravio je Srbin mnogo grešaka, čak pet neiznuđenih.

Novak Djokovic takes on qualifier Denis Kudla, who lost in straight sets to Djokovic at Wimbledon, and at the US Open, in 2019.



Djokovic is making his 16th consecutive #Wimbledon appearance and is 12-2 in third round matches. pic.twitter.com/Ort2QjOl9N