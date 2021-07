UŽIVO! Đoković konačno slomio Garina, PAO BREJK, PA I DRUGI SET! Đoković - Garin (6:2, 6:4)

6:4 - Bez previše napora neizvestan set je okončan. Novak je dobio 25 od 27 poena kada ubaci prvi servis

5:4 – Brejk u pravom momentu! Novak je iskoristio poklon Čileanca, koji mu je duplom servis greškom dao dve vezane prilike za brejk i konačno mu douzeo servis

4:4 - Posle dugog gema od 12 minuta Đoković je bez izgubljenog poena stigao do izjednačenja

3:4 - Najbolji gem do sada! Odigrana su dva najlepša poena, oba je dobio Đoković, koji ponov nije iskoristio prilike za brejk

3:3 - Novaka nije služio servis, ali je poslednjim poenom upisao prvi viner bekhendom

2:3 - Đoković je još jednom propustio brejk loptu. Razmene su sve duže

2:2 - Novak je dobio gem, a sada zbog sitne kiše koja rominja traje prekid i sudije većaju da li da zatvore krov ili sačekaju nekoliko minuta

1:2 – Ništa od brejka

Posle neutralisane dve brejk lopte, neutralisao je servis Garina. Ipak, propustio je brejk loptu i to na drugi servis Garina.

Garin je sa sjajna dva vinera preokrenuo i osvojio gem.

1:1 - Garin koga je Novak tokom jede razmene nehotice umalo pogodio u glavu je u prvom gemu ovog seta na Đokovićev servis uzeo četir poena, a u prošlom setu samo jedan

Novak Djokovic coasts to the opening set 6-2 over Cristian Garin in just 2️⃣3️⃣ minutes ✅

0:1 - Garin je odigrao dobar gem, čak u poslednjem poenu u igri na mreži nadmudrio rivala

DRUGI SET

6:2 - Novak osvaja prvi set

5:2 – Đoković servira za vođstvo. Garin se izvukao u prošlom gemu.

5:1 – Novak "gazi"

Garin servira za ostanak u setu.

4:1 – Dupli brejk

Đoković pravi novi brejk. Neutralisao je servis rivala, odigrao jedan dobar drop šot i jedan lob, kojim rešava ovaj peti gem. Furiozno ide ka osvajanju prvog seta.

3:1 – Đoković održava prednostĐoković gubi prvi poen u gemu, ali onda je izvadio "tajno oružje" – drop šot.

Nekoliko dobrih servisa i stiže do trećeg gema.

2:1 - Publika je sa oduševljenjem dočekala prva dva poena koja je na startu gema osvojio Čileanac, a Garin je Đokoićevim greškama skinuo nulu sa semafora

2:0 - Bez mnogo igre i sa nulom, Novak je potvrdio brejk

23 minutes on the clock and the first set in the bag